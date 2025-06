Shai Gilgeous-Alexander toujours froid comme une lame

Avec 32.8 points de moyenne depuis le début de la série, Shai Gilgeous-Alexander est bien le meilleur joueur des Finals, et la fin de son Game 4, où il a inscrit 15 des 16 derniers points du Thunder, qui était dos au mur, a apporté encore plus d’eau à ce moulin.

Ce qui frappe, c’est l’attitude du Canadien, toujours aussi calme et tout en contrôle, peu importe les conditions et la pression.

« Avec lui, on ne sait pas si on joue un match de présaison ou un Game 4 des Finals, en étant menés 2-1 », admire Alex Caruso. « Peu importe ce qu’il se passe, on l’observe et il reste le même. Il ne tremble jamais, ne recule jamais devant le moment présent. »

Mais il ne faut pas s’y tromper, pour l’arrière, « sous cette personnalité stoïque, sous ce regard sur le terrain, se cache une compétitivité profonde », précise-t-il.

Un feu intérieur dans un extérieur de glace

Shai Gilgeous-Alexander ressemble énormément à un Kawhi Leonard ou un Tim Duncan. Certes, les deux anciens Spurs, comme le Canadien donc, ne montrent rien et sont loin d’être aussi expressifs sur un parquet que Kobe Bryant et Kevin Garnett par exemple. Pour autant, ils restent des féroces compétiteurs.

Sans oublier que, savoir garder son calme dans les moments chauds, est aussi une grande qualité, notamment pour le groupe, qui ne panique jamais puisque son leader lui-même ne panique pas.

« Il a toujours le même comportement. On ne sait pas si on est devant ou derrière de trois points, devant ou derrière de 30 points. Il reste toujours le même gars », insiste Mark Daigneault. « Il est incroyable. Il a été dans le dur, on a eu du mal à le libérer dans ce Game 4. Pourvoir opérer un tel changement et trouver le rythme, ça montre le joueur qu’il est. Rien de nouveau pour nous, mais il l’a encore démontré. »

Comme avec Kawhi Leonard et Tim Duncan, deux MVP des Finals, le MVP 2025 n’est pas le plus loquace en conférence de presse, dès qu’il s’agit d’analyser ses prestations. Il répète souvent les mêmes choses. Des choses simples, comme il le fait sur le parquet.

« J’ai seulement essayé d’être agressif. Je savais à quoi les choses allaient ressembler si on perdait ce match. Je ne voulais pas partir sans avoir rien tenté », souligne la star du Thunder. « Je ne voulais pas partir sans avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour tenter de gagner ce match. Les gars méritent plus de ma part, le coaching staff aussi. J’ai essayé d’être agressif tout en ne forçant rien de fou. J’imagine que ça a payé. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.