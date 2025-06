Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander, le finisseur

Alors que son équipe était menée 1-2 dans ces Finals 2025 et que les Pacers avaient la main sur le Game 4, Shai Gilgeous-Alexander était attendu au début du dernier quart-temps pour éviter la catastrophe…

Mais le MVP de la saison régulière et de la finale de conférence Ouest a d’abord enchaîné les erreurs, entre fautes, pertes de balle et tirs ratés. Mark Daigneault doit ainsi le rappeler sur le banc après sa quatrième faute. Le Thunder est alors en grand danger, mais « SGA » va prendre les choses en main lors de son retour sur le terrain.

15 points dans les cinq dernières minutes

Oklahoma City mise tout sur son jeu à deux avec Jalen Williams, et sa capacité à faire la différence en un-contre-un. Résultat : des layups, des 3-points, des stepbacks compliqués, des fautes provoquées sur Aaron Nesmith pour aller sur la ligne des lancers-francs et 15 points inscrits dans les cinq dernières minutes !

« On a finalement réussi à faire des stops. On a fait des stops, on n’avait pas à récupérer le ballon alors qu’il sortait des filets. Et leur pression était différente, parce qu’on pouvait attaquer et jouer notre jeu » détaille Shai Gilgeous-Alexander. « Ça démarre toujours avec les stops pour nous. Il faut qu’on trouve un moyen de le faire pendant 48 minutes, mais on a réussi à en faire suffisamment pour l’emporter ce soir. »

Face à cette équipe des Pacers qui a trouvé des moyens de les ralentir, les joueurs de Mark Daigneault ont serré les dents en sortant de leur feuille de route habituelle. Ils ont renversé la rencontre quasiment sans 3-points (3/17) et en limitant les transmissions. Shai Gilgeous-Alexander finit ainsi sans la moindre passe décisive.

« C’est un combat de chiens à chaque fois qu’on rentre sur le terrain » confirme le leader d’OKC sur ce duel face à Indiana. « Des deux côtés du terrain, ils nous font travailler. Et on aime faire travailler les adversaires. Donc c’est l’équipe qui imposera sa volonté à l’autre qui finira au sommet. Et c’est notre but… »

La bascule ?

C’est bien à la volonté que le Thunder a remporté ce Game 4, Shai Gilgeous-Alexander finissant avec 35 points à 12/24 au tir, en inscrivant surtout 15 des 16 derniers points de sa formation pour arracher la victoire.

Personne n’avait inscrit autant de points dans les cinq dernières minutes d’un match des Finals depuis 1971 !

« On le savait en nous réveillant ce matin » conclut-il sur l’importance de ce match. « Être à 1-3, c’est totalement différent par rapport au fait d’être à 2-2 en revenant à la maison. On a joué de façon désespérée sur la fin et c’est comme ça qu’on a gagné. Et on doit trouver la même énergie du désespoir dans le Game 5, le Game 6… »

À quel point le Game 4 peut être une bascule ? Les équipes qui sont menées 1-3 n’ont gagné que 4.4% des séries de playoffs dans l’histoire NBA. Mais les équipes à 2-2 avec un Game 5 à domicile ont remporté 73.3% de leurs séries.