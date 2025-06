Au tour du Thunder de braquer les Pacers pour égaliser !

Ce Game 4 marque le retour d’Isaiah Hartenstein dans le cinq de départ d’Oklahoma City. Les Pacers en profitent immédiatement pour hausser le tempo et trouver leur rythme de croisière. Ils débutent à 4/5 à 3-points et prennent rapidement huit longueurs d’avance (20-12).

Il faut toute l’agressivité de Jalen Williams (27 points, 7 rebonds), auteur de 12 points à 6/6 aux lancers francs, et trois ballons perdus des Pacers pour remettre OKC dans le coup (24-24).

L’activité de Pascal Siakam (20 points, 8 rebonds, 5 passes, 5 interceptions), des deux côtés du terrain (12 points et 4 interceptions en premier quart-temps), relance Indiana. Malgré une attaque sur demi-terrain peu inspirée, le Thunder parvient à s’accrocher avec quatre paniers importants d’Alex Caruso (20 points, 5 interceptions) et de Kenrich Williams (35-34).

La défense du Thunder durcit le jeu

Bien contenu jusqu’ici, Shai Gilgeous-Alexander pointe le bout de son nez avec six points de suite en début de deuxième quart-temps pour mettre son équipe devant (46-45). Avec Tyrese Haliburton (18 points, 7 passes, 5 ballons perdus) et Pascal Siakam sur le banc, OKC passe en défense de zone 2-3. Et seul TJ McConnell arrive à tirer son épingle du jeu pour Indiana.

Tyrese Haliburton revient alors en jeu mais perd deux ballons inhabituels pour lui, qui permettent à Alex Caruso de mettre le Thunder à +6 (51-45). Une faute flagrante de Lu Dort sur Obi Toppin (17 points, 7 rebonds) permet aux Pacers de retrouver du mordant. Dans le sillage de Pascal Siakam et de Tyrese Haliburton, ils terminent la mi-temps sur un 15-6 pour rentrer aux vestiaires avec trois points d’avance (60-57).

Les Pacers font ce qu’ils veulent

Indiana continue sur sa lancée en début de troisième quart temps. Cette fois, c’est le duo Pascal Siakam – Myles Turner (12 points) qui punit la défense du Thunder avec neuf points en cinq minutes pour mettre Indiana à +8 (74-66). Alors que les Pacers sont à deux doigts de prendre le large, ils perdent un ballon au milieu du terrain, suivi d’une violation des 24 secondes, et OKC s’accroche (74-72).

Obi Toppin se retrouve alors à la conclusion de deux mouvements collectifs et ne tremble pas pour faire mouche de loin. Quelques minutes plus tard, il finit avec un dunk rageur et Indiana passe un 12-4 à son adversaire pour prendre dix points d’avance pour la première fois de la rencontre (86-76).

Alex Caruso et Chet Holmgren en première lame, SGA en finisseur

Dans le dur, le Thunder trouve le moyen de s’accrocher. Jalen Williams, juste avant la fin du troisième quart-temps, va chercher plusieurs lancers-francs, avant qu’Alex Caruso et Chet Holmgren (14 points, 15 rebonds) ne terminent un 13-3 qui, contre toute attente, met les deux équipes dos à dos (89-89).

Les deux équipes se tirent alors la bourre. Mark Daigneault relance son cinq majeur pendant deux minutes et ce dernier garde le Thunder à hauteur des Pacers, sans toutefois pouvoir passer devant (97-97). Les stars prennent alors leurs responsabilités. Tyrese Haliburton et Shai Gilgeous-Alexander se répondent coup pour coup mais les 7 points de suite finissent par mettre OKC devant avec deux minutes à jouer (105-103).

Si inspirée lors des trois premiers quart-temps, l’attaque d’Indiana cale dans ces dernières minutes et enchaîne les tirs forcés par Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard et Myles Turner. En face, SGA continue son travail de sape en allant chercher des lancers francs. Bennedict Mathurin tremble lui à trois reprises sur la ligne de réparation et avec 24 secondes à jouer, OKC a quatre points d’avance et la balle.

Dos au mur pendant la plupart de la rencontre, le Thunder trouve le moyen de l’emporter en dominant les 13 dernières minutes du match. Il récupère l’avantage du terrain et retourne à Oklahoma City à égalité deux victoires partout !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le MVP répond présent. Discret en première mi-temps, Shai Gilgeous-Alexander est monté en puissance après la pause, marquant 23 de ses 35 points en deuxième mi-temps. Il a marqué 9 points en troisième quart temps pour garder le Thunder à distance acceptable, avant de prendre les choses en mains dans les six dernières minutes. Il a marqué 15 des 16 derniers points du Thunder pour faire la différence. Une performance majuscule qui restera peut être comme le tournant de cette série.

– L’attaque du Thunder a tout de même fait du surplace. Comme lors du Game 3, l’attaque d’Oklahoma City a eu beaucoup de mal à mettre en place son jeu face à la pression tout-terrain d’Indiana. Pour préserver Shai Gilgeous-Alexander, le MVP a beaucoup moins remonté la balle mais le Thunder a alors eu du mal à rentrer rapidement dans ses actions. Leurs possessions offensives se sont limitées à pas plus de deux passes, à très peu de mouvement, et des attaques à tour de rôle entre SGA et Jalen Williams. OKC a terminé le match avec plus de ballons perdus (16) que de passes décisives (10) pour le deuxième match de suite. L’une des conséquences de ce manque de rythme a été leur maladresse et manque de tirs à 3-points. Alors qu’ils prenaient 36 tirs de loin en moyenne durant ces playoffs, ils n’en ont cette fois pris que 17, pour 3 petites réussites. Ils ont comblé leur déficit longue distance aux lancers-francs. Malgré la victoire, le Thunder a donc une grosse marge de progression offensive.

– La belle machine offensive des Pacers s’est enrayée. Devant pendant tout le match et jouant avec un rythme effréné, les Pacers avaient la rencontre en main et l’ont laissé filer. Après avoir marqué 87 points lors des trois premiers quart temps à 47% de réussite aux tirs et 20 passes décisives sur 29 paniers marqués, ils ont perdu leur style. La défense d’OKC est montée en intensité et le mouvement d’Indiana a disparu petit à petit, pour se retrouver dans un duel d’isolation favorable au Thunder. Les Pacers n’ont marqué que 17 points en dernier quart-temps à 5/18 aux tirs et seulement une passe décisive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.