Kawhi Leonard, la fin de saison du renouveau

S’il ne fallait garder qu’une image de la saison des Clippers, c’est celle d’un Kawhi Leonard sans genouillère, tout proche de son meilleur niveau. Depuis début mars, on a retrouvé « The Klaw » de niveau All-Star, capable de prendre des matches à son compte, d’enchaîner les rencontres et de peser des deux côtés du terrain.

Mais, finalement, ça n’a même pas suffi aux Clippers éliminés pour la 3e année de suite au premier tour après une défaite cinglante à Denver dans le Game 7.

« Je pense qu’on aurait pu faire un meilleur effort, c’est sûr. À mon avis, cette équipe n’était pas 30 points meilleure que nous » souligne-t-il. « On l’a vu sur les six premiers matchs de la série. Mais il faut leur donner du crédit : ils sont arrivés avec de l’énergie, ils ont bien couru, ont marqué des points faciles et ont rentré leurs tirs… »

Etre à 100% pour le début du camp

À titre personnel, Kawhi Leonard termine cette saison avec 25 points, 7.6 rebonds et 4.7 passes de moyenne. Le tout avec de bons pourcentages : 54% aux tirs, 41% à 3-points et 78% aux lancers-francs.

Finalement, l’ailier a été le plus régulier des joueurs majeurs dans cette série. De quoi lui donner de l’espoir pour la suite si James Harden reste et qu’il maintient aussi ce niveau de jeu ?

« Je ne sais pas… pour l’instant, je dirais qu’on joue encore à un niveau élevé, dans une certaine mesure. Mais c’est une question à laquelle il est difficile de répondre maintenant » répond-il, avant d’évoquer la rentrée. « Pouvoir commencer le camp d’entraînement et la saison en étant en forme, ce sera super. Mais pour l’instant, la défaite est encore dans ma tête. Je suis content d’être en bonne santé à la sortie de ce match, mais j’aurais préféré un meilleur résultat. On a fait du bon boulot pendant la saison… Beaucoup de gens nous avaient sous-estimés, mais on a réussi à arriver jusque-là. Cela dit, ce n’est jamais l’objectif final, et ce n’est pas suffisant d’être simplement arrivés à ce stade. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 ☆ SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 ☆ SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 ☆ TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 ☆ LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 ☆ LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 ☆ LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 32 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.