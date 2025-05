Les Nuggets explosent les Clippers au Game 7 pour retrouver OKC !

Cinq ans après leur Game 7 dans la « bulle » d’Orlando, les Nuggets et les Clippers se retrouvent pour un match de type « do or die », dans le Colorado cette fois-ci. Comme en 2020, ce sont les coéquipiers de Nikola Jokic (16 points, 10 rebonds, 8 passes, 3 interceptions) et Jamal Murray (16 points, 5 rebonds) qui ont dominé ceux de Kawhi Leonard (22 points, 5 rebonds).

« Dominé », ou devrait-on plutôt écrire : exploser, pulvériser, humilier. En effet, Denver a tout simplement écrasé Los Angeles (120-101) avec, en plus de la doublette Jokic/Murray, l’apport déterminant de Christian Braun (21 points, 5 rebonds), Aaron Gordon (22 points, 5 passes), Russell Westbrook (16 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 interceptions) mais également Michael Porter Jr. (15 points, 6 rebonds). Le score final est d’ailleurs très flatteur pour les Californiens, totalement à côté de leur basket.

Une véritable démonstration collective de la part des Nuggets, qui ont compté jusqu’à 35 points d’avance avant de quelque peu se relâcher dans le quatrième quart-temps, lorsque les Clippers avaient déjà agité le drapeau blanc. C’est en tout cas une excellente performance des champions 2023, qui arriveront lancés et gonflés à bloc en matière de confiance pour affronter… le Thunder, la tête de série #1 à l’Ouest, en demi-finale de conférence.

À RETENIR

– Le collectif de Denver a répondu présent. Si les Nuggets ont réussi à rouster les Clippers de la sorte avec un Nikola Jokic à « seulement » 14 points, c’est bien parce que les lieutenants et soldats du « Joker » ont été parfaits dans ce Game 7. De Christian Braun à Russell Westbrook, en passant par Aaron Gordon et Peyton Watson, voire même Jamal Murray et Michael Porter Jr., ce sont absolument tous les hommes de base de la rotation de David Adelman qui ont apporté positivement à un moment dans cette partie (si ce n’est sur carrément tout le match). Rassurant et important avant de défier l’impressionnant Thunder au tour suivant.

– Le naufrage des Clippers. En tête après un quart-temps (26-21), les joueurs de Los Angeles ont peu à peu lâché prise, entre ce 37-21 concédé dans le deuxième quart-temps, mais surtout ce 35-19 qui a tout changé dans le troisième. Notamment quand les Nuggets sont revenus des vestiaires en infligeant un… 17-0, duquel ne se sont jamais relevés les hommes de Tyronn Lue (jusqu’ici invaincu en Game 7). Pas au niveau dans l’intensité, pas aidés par le nouveau non-match de James Harden, presque sans envie et peu inspirés en attaque, ils quittent les playoffs par la petite porte, sur une fessée qui fera date pour lancer leur ère Inglewood…

– OKC est (enfin) fixé. Une semaine après sa qualification, le Thunder connaît maintenant son adversaire en demi-finale de conférence. Il s’agira donc des Nuggets et le Game 1 aura lieu dès lundi. Pas le temps de souffler pour Denver avant de se frotter à la meilleure équipe de la ligue, tout simplement. L’occasion, surtout, de voir le triple MVP Nikola Jokic et son (futur) successeur Shai Gilgeous-Alexander se donner la réplique dans une série au meilleur des sept matchs, après leur 2-2 en saison régulière. Le facteur expérience penche en faveur des Nuggets, champions il y a deux ans et en demi-finale pour la sixième fois depuis 2019.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.