Les images déchirantes de la grave blessure de Tyrese Haliburton…

Cela ne pouvait pas plus mal commencer pour les Pacers dans ce Game 7 des Finals 2025. À peine sept minutes après le début de ce match pour le titre, Tyrese Haliburton s’est ainsi blessé tout seul, sur un appui, alors qu’il essayait de déborder son vis-à-vis, Shai Gilgeous-Alexander.

Sans surprise, c’est au niveau de sa jambe droite que ça a lâché et, dès qu’il s’est retrouvé au sol, le meneur a compris qu’il ne pourrait pas revenir en jeu de la soirée, tapant à plusieurs reprises sur le parquet et criant de douleur. Sur les images, on voit bien que quelque chose explose au niveau de sa jambe droite et il a dû être accompagné par ses coéquipiers jusqu’aux vestiaires, sans pouvoir marcher, avec une serviette sur la tête…

Blessé depuis le Game 5, Tyrese Haliburton a fait tout son possible pour disputer le Game 6 et être également disponible pour ce Game 7.

Une nouvelle blessure au tendon d’Achille ?

Sauf qu’on l’a vite vu beaucoup plus entreprenant avec le ballon, quitte à mettre plus de poids sur son mollet, et cela n’a pas pardonné, alors qu’il réalisait une belle entame (9 points à 3/4 à 3-points).

C’est donc sans sa star, restée son premier soutien en coulisses, qu’Indiana a dû faire face à Oklahoma City, vainqueur de son premier titre. On espère surtout que, pour le joueur de 25 ans, cette blessure ne se transformera pas en une rupture du tendon d’Achille. Comme un certain Kevin Durant lors des Finals 2019.

D’après son père, John Haliburton, ce serait pourtant le premier diagnostic établi par le staff médical…

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.