Tyrese Haliburton : « Rien de mieux qu’un Game 7 en Finals NBA »

« Les deux plus beaux mots du sport ». C’est ainsi qu’on parle du Game 7 dans les sports américains, cette ultime bataille où les deux équipes peuvent tout perdre ou tout gagner…

Et il y en aura bien un dans ces Finals 2025 après la démonstration des Pacers lors du Game 6 face au Thunder.

« Un match. C’est tout ce dont il s’agit » explique ainsi Rick Carlisle, l’entraîneur d’Indiana, qui a bien du mal à ne pas sourire. « C’est ce dont on rêve en grandissant, ce genre d’opportunité. C’est une salle où il est difficile de jouer, on le sait mais l’opportunité de jouer un match comme ça, c’est un grand honneur et un grand privilège. »

Cela faisait ainsi neuf ans qu’il n’y avait pas eu de Game 7 dans la dernière série de la saison NBA.

« Ce sont vraiment les deux plus beaux mots dans le sport. Game 7. Les gens rêvent de jouer un Game 7 en Finals NBA » confirme Obi Toppin. « Je pense que le dernier remonte à 2016 (entre les Cavaliers et les Warriors) et donc avoir cette opportunité, avec cette incroyable équipe, c’est une bénédiction. Et on va pas prendre ça pour acquis. On va aller sur le terrain et jouer comme des chiens pour récupérer cette victoire. »

« Si vous gagnez, vous obtenez quelque chose. Si vous perdez, vous n’avez rien. Alors allons chercher quelque chose »

Même sentiment chez Tyrese Haliburton.

« En tant que fan de basket, il n’y a rien de mieux qu’un Game 7. Il n’y a rien de mieux qu’un Game 7 en Finals NBA. J’ai rêvé de cette situation toute ma vie donc c’est vraiment enthousiasmant pour moi et notre groupe. Ce qui est arrivé dans le passé ne compte pas. Ce qui est arrivé aujourd’hui ne compte pas. Il s’agit d’un seul match. »

Du côté d’Oklahoma City, après la claque reçue dans l’Indiana, l’enthousiasme était forcément beaucoup moins élevé, mais Shai Gilgeous-Alexander était également bien conscient de l’enjeu du prochain match.

« C’est un match pour obtenir tout ce dont vous avez toujours rêvé. Si vous gagnez, vous obtenez quelque chose. Si vous perdez, vous n’avez rien. Alors allons chercher quelque chose » conclut le MVP de la saison régulière.

Rendez-vous dimanche soir !