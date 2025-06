Le collectif d’Indiana surclasse le Thunder et s’offre un Game 7 !

Cette équipe d’Indiana est insatiable ! Après avoir déjoué tous les pronostics lors des playoffs de la conférence Est, voilà les Pacers exactement là où ils espéraient être dans ces NBA Finals face au favori OKC, en route pour un Game 7 en Oklahoma après avoir fait le plein de confiance dans un « blowout » à la maison.

Bien que dos au mur, les hommes de Rick Carlisle ont réalisé leur meilleure prestation dans un Game 6 dominé de la tête et des épaules, avec un trio McConnell-Sheppard-Toppin pour épauler Tyrese Haliburton et Pascal Siakam.

Un 17-2 fatal

Les Pacers ont rapidement fait oublier leur glaçant 0/8 au tir pour débuter le match, laissant Jalen Williams et Chet Holmgren faire le show dans la peinture (2-10). Pascal Siakam s’est employé à deux reprises pour lancer enfin les siens, puis ce sont Andrew Nembhard et Obi Toppin qui ont fait mouche par deux fois à 3-points (21-17).

Bien présent et plutôt en jambes, Tyrese Haliburton y est allé de son 3-points à son tour, et il a fallu un Shai Gilgeous-Alexander plus déterminé que jamais pour maintenir brièvement OKC en vie (34-33). Car ensuite, ce fut le trou noir, et un 17-2 au cours duquel Indiana a mangé le Thunder des deux côtés du parquet.

Les Pacers ont encore pu compter sur leur collectif avec l’infatigable TJ McConnell pour lancer la série et l’héroïque Aaron Nesmith pour la conclure sur le score de 51 à 35, avec à son tour deux flèches à 3-points et un 2+1.

Mais OKC n’était pas au bout de ses peines, puisqu’après un nouveau 3-points de Tyrese Haliburton, c’est Pascal Siakam qui s’est enflammé avec un dunk monumental en transition sur une passe aveugle de son meneur puis un fadeaway pour boucler la première mi-temps des Pacers à +22 (64-42) !

Indiana plie l’affaire en trois quart-temps

Sonné, OKC n’a pas marqué pendant cinq longues minutes au retour des vestiaires et a bel et bien touché le fond, à -28 (70-42) avant de se reprendre, principalement par Isaiah Hartenstein puis SGA (75-57). Indiana a rapidement rétorqué, et les 3-points d’Andrew Nembhard, Obi Toppin et Ben Sheppard au buzzer du troisième quart-temps ont définitivement scellé le sort du match (90-60)

Mark Daigneault a rapidement sorti ses titulaires, déjà concentré sur le Game 7 qui aura lieu dimanche. Le stratège du Thunder a deux jours pour trouver les bons mots après cette grosse claque (108-91). De leur côté, les Pacers vont arriver avec le moral gonflé à bloc. De quoi promettre un Game 7 savoureux !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyrese Haliburton a tenu bon. Bien que victime d’une élongation au mollet, le meneur des Pacers n’a pas semblé spécialement touché ou diminué et son visage n’a rien laissé transparaître. Avec trois paniers à 3-points inscrits à la pause, Tyrese Haliburton a aussi rassuré au niveau de son adresse après avoir terminé le match précédent à 0/6. Il a pu dérouler cette fois pour terminer à 14 points et 5 passes en seulement 23 minutes et accompagner les siens jusqu’à la victoire.

– Une fin de première mi-temps qui a tout changé. OKC n’a pas su répondre au premier gros coup d’accélérateur des Pacers et a complètement plongé dès le milieu du deuxième quart-temps, avec un 17-2 encaissé, une séquence magistrale de Pascal Siakam puis un début de troisième quart-temps cataclysmique qui a permis à Indiana de confirmer sa domination.

– Le collectif des Pacers. Une fois encore, cette équipe est à son meilleur niveau quand tout le monde est sur la même longueur d’onde, comme ça a été le cas cette nuit avec 7 joueurs à 7 points et plus et un danger qui est venu de partout, qu’OKC n’a pas su contenir. Cette fois, c’est Obi Toppin qui est sorti du lot avec ses 20 points à 4/7 de loin. Ce sera peut-être un autre joueur dimanche !

– Un match sans pour OKC. Régulièrement dépassé par la défense agressive des locaux, le Thunder n’est jamais vraiment entré dans son match. En plus de la maladresse extérieure (8/30), personne n’a été en mesure d’épauler un SGA qui s’est retrouvé pris dans l’étau et contraint à l’exploit, presque à chaque possession. et qui a finalement perdu 8 ballons. Un match sans, et à oublier, très vite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.