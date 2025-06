Pour rien au monde, Tyrese Haliburton n’aurait manqué ce Game 6

On savait que la volonté de Tyrese Haliburton était très forte. Malgré sa blessure au mollet, il voulait absolument jouer ce Game 6. Mais allait-il pouvoir le faire ou son corps allait-il le rappeler à l’ordre ? « On a beaucoup de monde qui a pris soin de moi et on a un staff médical d’élite », se réjouit-il.

Dès lors, s’il était un tant soit peu capable de tenir sa place, il allait jouer sa chance à fond devant son public. « Je voulais me battre avec mes frères. Je suis prêt à aller à la guerre avec eux et on a fait une année spéciale. Il y a un lien unique avec ce groupe et je m’en serais voulu si je n’avais pas eu cette chance de jouer », poursuit le meneur de jeu.

Comment s’est-il senti physiquement pendant les 23 minutes qu’il a disputées ? Comment juge-t-il sa prestation ?

« C’est à vous, les journalistes, d’analyser ma performance. J’ai seulement essayé d’avoir de l’impact, de n’importe quelle manière possible. J’ai essayé d’être malgré tout moi-même, alors que je dois composer avec la blessure. Mais, au fond, tout le monde s’en fout. On avait un travail à faire et on doit se préparer pour le Game 7. C’est excitant. »

« La seule opinion qui compte, c’est celle des gars dans le vestiaire »

L’ancien de Sacramento a joué malgré les risques donc, et avec la peur de revivre la même situation que dans le Game 5, c’est-à-dire d’être davantage un poids, puisqu’il est limité, qu’un véritable atout pour son équipe. « Je voulais être là, je voulais me battre et j’ai eu une conversation ouverte avec le coach. S’il estimait que je n’étais pas moi-même, que je faisais du mal à l’équipe, alors je devais être sur le banc », précise le champion olympique 2024.

Finalement, Tyrese Haliburton a compilé 14 points et 5 passes. Ce n’est pas un grand match mais c’est mieux que dans la cinquième manche et cela peut faire taire, temporairement, les critiques, qui ont toujours été présentes autour de lui, et encore ces derniers jours.

« J’ai fait de mon mieux », répond-il face au bruit extérieur le concernant. « Je n’ai plus d’applications de réseaux sociaux, elles sont supprimées. Pour dire la vérité, je me connecte sur Internet pour voir ce qu’il se passe avec la WWE mais j’essaie de rester le plus loin de tout ça, de ne pas prêter attention au bruit. La seule opinion qui compte, c’est celle des gars dans le vestiaire. Je serai seulement concentré là-dessus pour les 48 prochaines heures. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.