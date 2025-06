Tyrese Haliburton : « Je vais tout faire pour jouer »

Jouera, jouera pas ? C’est la grande question qui entoure le cas Tyrese Haliburton à l’approche du Game 6 décisif entre les Pacers et le Thunder. OKC mène 3-2 dans les Finals, mais Indiana jouera à la maison, sans que l’on sache encore si son meneur All-Star pourra tenir sa place à cause de son élongation au mollet droit…

« Je dois comprendre les risques et poser les bonnes questions » a en tout cas expliqué le principal concerné, ce mercredi. « Mais je suis un compétiteur et je veux jouer, donc je vais tout faire pour jouer. »

Pour être remis à temps et aider son équipe à forcer un Game 7 à Oklahoma City, Tyrese Haliburton essaie tous les traitements possibles, mais les images de son entraînement de mercredi n’étaient guère rassurantes…

« J’ai énormément confiance en notre staff médical et j’ai aussi énormément confiance en notre organisation pour prendre la bonne décision » a ensuite confié celui qui s’était (re-)blessé lors du Game 5. « Je pense qu’il y a eu de nombreuses situations au cours de ma carrière où ils m’ont fait confiance par rapport à mon corps. Mais je veux être sur le terrain et c’est le plan. »

À Indiana, on envisage tous les scénarios

Côté Pacers, on se prépare donc forcément à l’éventualité où Tyrese Haliburton ne pourra pas prendre part à cette rencontre, où la victoire sera impérative…

« Il sera là demain [ce jeudi, ndlr] avec l’équipe » a ainsi précisé Rick Carlisle, l’entraîneur. « Notre séance est prévue demain [aujourd’hui] en fin d’après-midi. Ils vont se réunir et faire quelques tests. Ça va déterminer s’il jouera ou non. S’il ne joue pas, on a évidemment déjà un plan en place. »

Quelques heures plus tôt, ce même Rick Carlisle déclarait déjà à la radio : « Il va être soigneusement évalué au cours des 36 prochaines heures et sera probablement listé comme « incertain » sur le rapport des blessures. Nous devons nous préparer à deux scénarios : celui où il joue et celui où il ne peut pas jouer. »

Sans Tyrese Haliburton, qui annonçait être « en état de jouer » tant qu’il pouvait marcher après le Game 5, c’est l’hyperactif TJ McConnell qui serait responsabilisé davantage par Indiana. Suffisant pour arracher un Game 7 ?

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.