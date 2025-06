Les Pacers se préparent à faire avec ou sans Tyrese Haliburton

Difficile d’imaginer Tyrese Haliburton rater le Game 6 de ces Finals 2025, malgré son élongation (déchirure ?) au mollet. Néanmoins, le meneur de jeu ne sera sans doute pas à 100% de ses moyens…

Et du côté des Pacers, en attendant les résultats complets des examens, on se prépare à plusieurs scénarios.

« Il va être soigneusement évalué au cours des 36 prochaines heures et sera probablement listé comme « incertain » sur le rapport des blessures » explique ainsi Rick Carlisle lors d’une interview avec une radio d’Indianapolis. « Nous devons nous préparer à deux scénarios : celui où il joue et celui où il ne peut pas jouer. »

TJ McConnell serait dans ce cas titularisé, et devra s’attendre à beaucoup jouer.

« En fonction de la situation, nous pourrions avoir besoin de lui sur un gros temps de jeu », confirme Rick Carlisle sur son remplaçant, qui avait relancé les Pacers en troisième quart-temps lors du Game 5, mais que le coach avait sorti car il semblait épuisé en quatrième quart-temps, étant peu habitué à rester trop longtemps sur le terrain.

Existe-t-il un troisième scénario, dans lequel Tyrese Haliburton est utilisé sur des séquences plus courtes ? En tout cas, il est certain que le joueur voudra de son côté tenir sa place.

« Ce sont les Finals. J’ai travaillé toute ma vie pour être ici et je voulais être sur le terrain, à me battre » expliquait Tyrese Haliburton après le dernier match. « Je voulais aider mes coéquipiers autant que je le pouvais. Même si je n’ai pas été bon ce soir, dans aucun domaine. Mais je n’ai pas vraiment envisagé de ne pas jouer. Si je peux marcher, je pense que je suis en état de jouer. C’est comme ça et il faut être prêt pour le Game 6 ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.