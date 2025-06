Tyrese Haliburton contraint de passer des examens

« Si je peux marcher, je veux jouer ». C’est en substance ce qu’a déclaré Tyrese Haliburton après sa soirée cauchemar dans le Game 5, et sa blessure est bien plus sérieuse qu’il ne laisse transparaître. A tel point que ESPN annonce qu’il va passer une IRM car il y a de fortes suspicions d’une lésion au mollet droit.

Déjà touché à cet endroit, le meneur d’Indiana aurait aggravé sa blessure dans le premier quart-temps de la 5e manche, et même s’il revenu, strappé, dans le 2e quart-temps, il ne faisait aucun doute qu’il a joué la rencontre sur une jambe.

Du côté de Rick Carlisle, on a conscience que le champion olympique n’est pas à 100% de ses moyens, tandis que l’intéressé a clairement fait comprendre qu’il ne se voyait pas manquer le Game 6. Interrogé sur sa blessure, il avait évoqué la « région de la cheville », sans donner plus de précision, mais ESPN parle aujourd’hui du mollet, et on pourrait craindre une élongation, voire pire une déchirure.

Ce qui serait synonyme de forfait pour le Game 6 mais aussi, sans doute, pour un éventuel Game 7.