Le père de Tyrese Haliburton peut revenir voir les matchs des Pacers

La punition est (partiellement) levée. Écarté par les Pacers depuis son altercation avec Giannis Antetokounmpo, le père de Tyrese Haliburton va pouvoir revenir voir les matchs de son fils, au moins au Gainbridge Fieldhouse.

Pour rappel, alors que le Game 5 du premier tour entre Indiana et Milwaukee venait de se terminer, et que l’équipe de son fils avait donc validé sa place en demi-finale de conférence, John Haliburton était rentré sur le parquet avec une serviette à l’effigie de son fils, auteur du « game winner » quelques instants auparavant. Il l’avait alors agitée sous le nez de Giannis Antetokounmpo, qui n’avait logiquement pas aimé…

« Je n’avais aucune idée de ce qu’il s’était passé jusqu’à ce qu’on me montre la vidéo ensuite dans les coulisses. On en a parlé avec mon père, et je ne suis pas en accord avec ce qui est ressorti de son comportement » avait recadré le fils. « Le basket, c’est le basket, ça doit rester sur le terrain. Il s’est enflammé lorsque son fils a mis le panier de la gagne, et il est entré sur le terrain. On en a parlé, et je crois qu’il doit juste me laisser jouer au basket, rester sur le côté, et je reviendrai vers lui, juste pour célébrer. Ce sont les émotions qui entourent un match. Il a été un peu trop enthousiaste. J’en ai parlé avec lui et j’en parlerai avec Giannis. Je pense simplement que mon père n’était pas du tout à sa place et ça a donné cet échange malheureux sur la fin. »

Dans la foulée, et pour calmer les choses, les Pacers avaient donc décidé d’éloigner le père de leur meneur, en lui interdisant de venir aux matchs, même s’il avait rapidement présenté ses excuses à Giannis Antetokounmpo.

Mais après avoir raté tous les matchs de la demi-finale de conférence face aux Cavaliers, puis les trois premiers matchs face aux Knicks, John Haliburton a été autorisé à revenir pour le Game 4 face à New York. Cette fois, il ne sera pas au premier rang mais dans une loge, et il ne pourra toujours pas assister aux matchs à l’extérieur.

Peut-être toutefois que cela continuera d’évoluer en fonction de la suite de la campagne de playoffs des Pacers…