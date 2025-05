Dorénavant, le père de Tyrese Haliburton restera loin des Pacers

Du nouveau dans l’affaire de l’accrochage entre Giannis Antetokounmpo et John Haliburton. Selon ESPN, le père de Tyrese Haliburton ne se rendra pas aux prochains matchs des Pacers, à domicile comme à l’extérieur, après en avoir discuté avec les dirigeants de la franchise. Ce sont ces derniers qui ont proposé cette solution, qui n’a pas été refusée par l’intéressé.

Pour rappel, sitôt le Game 5 terminé à Indianapolis et la qualification des Pacers en poche, John Haliburton était rentré sur le parquet avec une serviette à l’effigie de son fils, auteur du « game winner » quelques instants auparavant. Il l’avait agitée sous le nez de Giannis Antetokounmpo, qui n’avait logiquement pas aimé.

« Quand je le vois sur le terrain venir me montrer sa serviette et me dire : ‘Voilà ce qu’on fait, voilà qui on est’… J’ai trouvé que c’était très irrespectueux » avait alors déclaré le Grec.

Un comportement que n’avait pas non plus apprécié Tyrese Haliburton : « Je n’avais aucune idée de ce qu’il s’était passé, jusqu’à ce que l’on me montre la vidéo dans les coulisses. On en a parlé avec mon père et je ne suis pas en accord avec ce qui est ressorti de son comportement. Le basket, c’est le basket. Ça doit rester sur le terrain. Il s’est enflammé quand son fils a mis le panier de la victoire et il est entré sur le terrain. On en a parlé et je crois qu’il doit juste me laisser jouer au basket, rester sur le côté puis je reviendrai vers lui pour célébrer. Il a été un peu trop enthousiaste. J’en ai parlé avec lui et j’en parlerai avec Giannis. Je pense que mon père n’était pas du tout à sa place et ça a donné cet échange malheureux sur la fin. »

Sur son compte X/Twitter, John Haliburton avait rapidement présenté ses « sincères excuses » à Giannis Antetokounmpo, aux Bucks et aux Pacers, promettant que cela ne se reproduirait plus.

Ça ne devrait en tout cas pas se reproduire cette année puisqu’il ratera donc les prochains exploits de son fils, alors que Tyrese Haliburton et les Pacers affronteront maintenant Cleveland en demi-finale de conférence.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.