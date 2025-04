Après l’élimination, Giannis Antetokounmpo se chauffe avec… le père de Tyrese Haliburton

Voilà plus de deux ans que c’est chaud entre les Bucks et les Pacers. Une vraie rivalité qui s’est encore mise en évidence lors de ce Game 5 fou, marqué par le panier de la victoire de Tyrese Haliburton.

Sitôt le match terminé, le père de ce dernier est ainsi rentré sur le terrain avec une serviette à l’effigie de son fils, qu’il a agitée sous le nez d’un Giannis Antetokounmpo qui n’a logiquement pas aimé…

Tyrese Haliburton recadre aussi son père

« C’est la dernière fois que je vais en parler, parce que ça n’a même pas d’importance. Ce que je dirais, c’est que je crois en l’humilité dans la victoire » a explique le « Greek Freak » sur l’incident. « C’est comme ça que je suis. Il y a des gens qui pensent le contraire : ‘Quand tu gagnes le match, tu dois mal parler’, comme si c’était un feu vert pour te permettre de manquer de respect envers quelqu’un d’autre. Je ne suis pas d’accord avec ça. J’ai déjà gagné un titre de champion, et eux non. En disant ça, je n’essaie pas de minimiser leur performance. Mais je me souviens que lorsque j’ai gagné, ma mère, qui n’avait jamais manqué un match depuis le 11 février, avait peur car elle se demandait si elle avait le droit de passer la ligne pour venir me prendre dans ses bras. En dehors de ça, on ne voit jamais ma famille assise en bord de terrain. Ce n’est pas quelque chose que nous faisons. »

Giannis Antetokounmpo, qui s’est aussi chauffé avec Bennedict Mathurin au moment des embrassades protocolaires de fins de série, a répété qu’il avait trouvé l’attitude du père de Tyrese Haliburton « irrespectueuse ».

Et le meneur des Pacers est plutôt d’accord avec son adversaire…

« Je n’avais aucune idée de ce qu’il s’était passé jusqu’à ce qu’on me montre la vidéo ensuite dans les coulisses. On en a parlé avec mon père, et je ne suis pas en accord avec ce qui est ressorti de son comportement. Le basket, c’est le basket, ça doit rester sur le terrain. Il s’est enflammé lorsque son fils a mis le panier de la gagne, et il est entré sur le terrain. On en a parlé, et je crois qu’il doit juste me laisser jouer au basket, rester sur le côté, et je reviendrai vers lui, juste pour célébrer. Ce sont les émotions qui entourent un match. Il a été un peu trop enthousiaste. J’en ai parlé avec lui et j’en parlerai avec Giannis. Je pense simplement que mon père n’était pas du tout à sa place et ça a donné cet échange malheureux sur la fin » a ainsi expliqué le héros du soir après le match.

Le paroxysme d’une rivalité nourrie depuis deux ans

Giannis Antetokounmpo est ensuite revenu s’expliquer avec Papa Haliburton, les choses semblant s’être calmées.

« Quand tu perds un match, les émotions sont très fortes. Et j’ai vu un fan, dont j’ai réalisé après que c’était le père de Tyrese Haliburton, que j’adore, car je trouve que c’est un super compétiteur. Mais quand je le vois sur le terrain venir me montrer sa serviette et me dire : ‘Voilà ce qu’on fait, voilà qui on est’… J’ai trouvé que c’était très irrespectueux. Mon père, qui n’est plus avec nous, c’était la personne la plus respectueuse du monde. Quand tu viens de rien et que tu travailles toute ta vie, avec la peur que la police vienne te chercher pour t’expulser et te renvoyer dans ton pays, tu te forges cette mentalité, en étant humble, en ne manquant de respect à personne (…). C’est comme ça que j’ai grandi. »

Ce nouvel incident illustre en tout cas l’intense rivalité entre les deux équipes, nourrie depuis deux saisons par différentes altercations, notamment l’histoire du ballon du match « volé » lors du record en carrière de Giannis…

« Cette série, c’était aussi une guerre des mots, et beaucoup de choses des deux côtés, qui font partie de la rivalité qui s’est construite depuis deux saisons. Ce qui est arrivé est malheureux, mais c’est la compétition, et encore une fois, je ne suis pas d’accord avec ce que mon père a fait et on en parler en grandes personnes et on passera à autre chose » conclut Tyrese Haliburton, qui peut enfin savourer l’accession en demi-finale de conférence.

Sur son compte X/Twitter, John Haliburton a présenté ses « sincères excuses » à Giannis Antetokounmpo, les Bucks et les Pacers pour ses actions, promettant que ça ne se reproduirait plus. Il faut dire qu’il risque d’être interdit de match pour le reste des playoffs… et donc de rater les prochains exploits de son fils.