Tyrese Haliburton et les Pacers sortent les Bucks après un final fou !

Un final époustouflant à la Gainbridge Fieldhouse. Alors que les Bucks semblaient avoir toutes les cartes en main pour poursuivre la série à Milwaukee, Tyrese Haliburton et les Pacers en ont décidé autrement en signant un 8-0 pour s’imposer en prolongation (119-118). Et mettre ainsi fin à une série qu’ils ont dominée depuis le départ (4-1).

Derrière les larges épaules d’un Giannis Antetokounmpo qui s’est démultiplié (30 points, 20 rebonds et 13 passes, 7 ballons perdus) et l’adresse du shooteur fou Gary Trent Jr. (33 points à 8/17 de loin), Milwaukee avait pourtant montré le niveau d’intensité nécessaire pour préserver l’espoir d’un retour dans ce premier tour.

En affichant une toute autre énergie défensive, les visiteurs avaient signé un départ canon sur un 13-0 initial. En mission, les visiteurs avait ainsi bouclé le premier quart-temps avec 17 points d’avance (13-30). Un peu sonnée, l’équipe locale s’est progressivement installée dans son match en s’appuyant comme habituellement sur ses multiples ressources offensives. Pascal Siakam pas dans un grand soir, Aaron Nesmith et Myles Turner ont assuré au « scoring ».

Gary Trent Jr, héros puis auteur de la bourde qui tue

Les Pacers sont rentrés au vestiaire sur un écart plus convenable (41-47), puis Andrew Nembhard a donné l’avantage à son équipe grâce à deux paniers primés de suite après la pause. Un match à une possession s’est alors installé et après trois quart-temps, tout était à refaire (75-75).

Giannis Antetokounmpo a eu beau gâcher quelques munitions à mi-distance et sur la ligne des lancers, avec en fond un public chambreur, les Bucks ont pris une bonne option à deux minutes de la fin grâce à deux paniers primés de la paire Trent Jr. – Green. Malgré quatre points de retard dans la dernière minute (99-103), les Pacers ont égalisé sur une pénétration et un dunk non contesté de Tyrese Haliburton auquel Giannis ne parviendra pas à répondre au buzzer avec un « turnaround » (103-103).

En prolongation, un homme est devenu totalement inconscient : Gary Trent Jr, auteur de… quatre paniers à 3-points ! Une adresse folle, à laquelle Tyrese Haliburton ne répondait pas du tout derrière l’arc, qui a permis à Milwaukee de compter jusqu’à 7 points d’avance (111-118) à 40 secondes de la fin. Mais Andrew Nembhard a d’abord trouvé la mire de loin, puis Tyrese Haliburton a mené la charge en se rapprochant du cercle, pour sanctionner les ballons perdus des Bucks, et notamment celle de Gary Trent Jr. Et les Pacers ont fini par s’imposer dans un final mémorable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’art de se tirer une balle dans le pied. On passerait presque sur l’énorme erreur de communication défensive des Bucks, sur le dunk égalisateur de Haliburton avant la prolongation. Auteurs de 17 ballons perdus dans le match, les hommes de Doc Rivers ont surtout disjoncté dans la dernière minute de jeu. Pris à deux, Gary Trent Jr. a d’abord été contraint de rendre le ballon à l’adversaire, puis le même Trent malheureux a vu le cuir lui passer entre les jambes à 10 secondes de la fin… offrant la possession de la gagne aux Pacers à dix secondes du terme.

– L’intelligence de Tyrese Haliburton. Un lay-up manqué, puis trois tirs à 3-points de suite manqués, et encore une attaque du cercle manquée. Tel était le bilan du meneur des Pacers avant la dernière minute de la prolongation. Voyant que son tir extérieur ne tombait pas dedans (2/10), il a fini par se rendre à l’évidence : son salut et celui de son équipe allait passer par ses pénétrations. Une action à 2+1 sous le cercle et une prise de vitesse devant Giannis (qui s’embrouillera avec son père sur la fin…) plus tard, soit un 5-0 à lui tout seul, il avait réussi son pari.

– Un changement de cinq quasi payant. Doc Rivers avait décidé de prendre le taureau par les cornes en sortant de son cinq des éléments moins productifs dans cette série. Exit donc Kyle Kuzma et Brook Lopez pour le remplacer par les plus efficaces AJ Green et Bobby Portis, en plus de Kevin Porter Jr, titularisé à la mène en l’absence de Damian Lillard. Des choix plutôt payants même si Portis a manqué d’adresse et Porter Jr. s’est montré un peu moins fringant, tandis que Green a brillé en adresse longue distance. On notera que les titulaires ont tous joué au moins 44 minutes, tandis que la paire Kuzma-Lopez n’a quasiment pas existé.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.