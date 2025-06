Vers un nouveau contrat pour Fred VanVleet à Houston ?

Comme la date butoir avait été décalée en mai, passant au 29 juin, il ne reste plus que quelques jours aux Rockets pour décider du sort de Fred VanVleet, qui possède une « team option » de 44.9 millions de dollars pour la saison 2025/26.

Actuellement, les dirigeants texans n’ont que deux possibilités : activer cette option, ou la décliner afin de mieux renégocier un contrat moins onéreux mais sur le plus long terme. À en croire The Athletic, c’est la deuxième possibilité qui serait privilégiée, même si Marc Stein précise que rien n’est encore décidé à 100%.

Ce ne serait en tout cas pas une surprise quand on sait que Fred VanVleet veut rester à Houston, en pleine ascension malgré son élimination au premier tour des playoffs, et que son entraîneur Ime Udoka souhaite aussi le conserver pour continuer d’organiser son attaque. Ajoutez-y maintenant la récente arrivée de son ami Kevin Durant, avec lequel il s’entraîne l’été, et vous comprenez qu’il y a de moins en moins de chances de voir « FVV » quitter « H-Town » sous peu…

Si le meneur de 31 ans sort de sa saison la moins productive depuis 2018/19, avec ses 14.1 points, 5.6 passes, 3.7 rebonds et 1.6 interception de moyenne, il reste malgré tout un bon général sur le terrain et le parfait relais avec son coach depuis le banc. Sacré champion en 2019, il avait signé pour trois ans chez les Rockets en 2023.

Du côté des Rockets, un contrat d’environ 100 millions de dollars sur trois ans permettrait de conserver Fred VanVleet sur la durée, tout en évitant la « luxury tax », contrairement à la « team option »…

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 ☆ TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35 37.8 34.5 81.0 0.5 3.1 3.7 5.5 2.3 1.6 1.4 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.