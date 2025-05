Fred VanVleet et les Rockets d’accord pour patienter sur sa « team option »

Cela faisait plusieurs jours que l’on se demandait si les Rockets et Fred VanVleet allaient trouver un terrain d’entente afin de repousser la date limite à laquelle les dirigeants texans devront se décider, à propos de sa « team option » de 44.9 millions de dollars pour la saison 2025/26.

Finalement, ESPN rapporte qu’ils ont mutuellement accepté de la décaler du 9 mai au 29 juin, soit dans un peu plus d’un mois et demi. Une manœuvre qui permet à Houston de travailler avec son meneur concernant son avenir dans le Texas : activer l’option ou la décliner pour mieux renégocier un contrat moins onéreux mais sur le plus long terme ?

Du côté de Fred VanVleet, on souhaite ainsi rester chez les Rockets, en pleine ascension malgré leur élimination au premier tour des playoffs. Bonne nouvelle : Ime Udoka, son entraîneur, veut aussi le conserver pour continuer d’organiser son attaque.

Fred VanVleet veut rester

Sauf que la franchise texane, à travers les mots de son GM, Rafael Stone, se dit prête à appuyer sur le bouton rouge et ainsi faire le nécessaire afin d’améliorer son jeune effectif. Avec ou sans « FVV », qui sort de sa saison la moins productive depuis… 2018/19 (14.1 points, 5.6 passes, 3.7 rebonds et 1.6 interception à 35% à 3-points) ?

« Je ne vais pas parler des histoires de contrat publiquement, je laisse ça pour les coulisses. Mais c’est évident que j’y ai mis mon cœur et mon âme et que je veux rester ici », avait en tout cas déclaré Fred VanVleet après la défaite de Houston au Game 7 contre Golden State. « J’ai beaucoup d’amour pour le coaching staff, pour Rafael Stone, pour la famille Fertitta (les propriétaires). On est totalement dans ce dont on avait parlé quand j’ai signé il y a deux ans. On est sur la bonne voie, on ne parlait pas de vision à court terme, mais de long terme. On est sur la bonne voie et on est dans les temps. »

En repoussant la décision sur la « team option » de Fred VanVleet après la Draft et juste avant la « free agency », Houston s’offre en tout cas beaucoup plus d’options quant à ses scénarios de l’été.

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 ☆ TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35 37.8 34.5 81.0 0.5 3.1 3.7 5.5 2.3 1.6 1.4 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.