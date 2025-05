Fred VanVleet et Ime Udoka veulent prolonger leur mariage

Excellent depuis trois matches pour relancer les Rockets dans la série, Fred VanVleet n’a pas réussi une aussi grosse performance dans le Game 7, mais a tenu son rang avec 17 points et 7 rebonds. C’est quasiment sa moyenne dans ce premier tour face aux Warriors, qu’il termine avec 18.7 points par rencontre, faisant de lui le deuxième meilleur marqueur de Houston, derrière Alperen Sengun.

Le champion 2019 avec Toronto a donc été important dans cette première série de playoffs pour les Rockets depuis 2020, après une saison régulière assez moyenne dans l’ensemble. Se pose désormais la question de son avenir.

Car la prochaine saison de Fred VanVleet est une « team option », c’est-à-dire que ce sont les dirigeants texans qui décideront ou non de l’activer et ainsi de conserver le joueur ou pas. Ce dernier annonce déjà la couleur.

« Je pense que les deux camps veulent continuer »

« Je ne vais pas parler des histoires de contrat publiquement, je laisse ça pour les coulisses. Mais c’est évident que j’y ai mis mon cœur et mon âme, et que je veux rester ici », déclare-t-il après la défaite contre Golden State. « J’ai beaucoup d’amour pour le coaching staff, pour Rafael Stone (le GM), pour la famille Fertitta (les propriétaires). On est totalement dans ce dont on avait parlé quand j’ai signé il y a deux ans, on est sur la bonne voie. On ne parlait pas de vision à court terme, mais de long terme. On est sur la bonne voie et on est dans les temps. »

La décision ne sera pas gratuite pour les Rockets puisque la dernière année de contrat de « FVV » est fixée à 44.8 millions de dollars. C’est cher, mais il est tellement précieux que son coach espère le conserver une saison de plus.

« Je pense que les deux camps veulent continuer », indique Ime Udoka. « Depuis le premier jour, il est important ici, en étant notre meneur de jeu, en faisant grandir les gars. Il est en grande partie responsable de notre progression. J’aime tout ce qu’il a fait pour nous. Il est parfait pour nos joueurs extérieurs, pour faire avancer nos jeunes. J’aimerais qu’il revienne et c’est un sentiment mutuel. »

Autre option : que le club fasse une croix sur la prochaine saison à 44.8 millions de dollars de Fred VanVleet pour lui offrir un nouveau contrat sur plusieurs années, mais moins élevé annuellement.

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 ☆ TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35 37.8 34.5 81.0 0.5 3.1 3.7 5.5 2.3 1.6 1.4 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.