Fred VanVleet a enfilé son costume de scoreur

Sur les trois premiers matches de la série face aux Warriors, Fred VanVleet n’avait inscrit que 34 points au total, à 11/41 au shoot, soit 27% de réussite au tir et 20% à 3-pts. C’est dire s’il était médiocre.

Puis, dans le Game 4, il a retrouvé des sensations, avec 25 unités. Ces dernières ont été confirmées dans le Game 5, qu’il fallait absolument gagner, avec 26 points.

« La confiance ne faiblit pas. Il avait les shoots en début de série, mais manquait d’adresse », commente Ime Udoka. « Il a pris les mêmes tirs, en ayant toujours confiance et sans fuir devant le moment. Que ce soit marquer ou faire le jeu, il va le faire. Mieux encore : il a semblé chercher ces tirs et à être très agressif. »

Il s’est effectivement montré dès les premières minutes de la rencontre à Houston, avec plusieurs tirs primés, terminant le premier quart-temps avec 14 points.

Que les jeunes gardent la tête froide

Sur les deux dernières parties, Fred VanVleet est à 12/18 à 3-pts. Lui qui est avant tout l’organisateur du jeu des Texans, le vétéran discret du groupe, a rappelé qu’il pouvait aussi peser de manière significative à haut niveau.

« Je dois toujours faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Je porte différents costumes et supporte un poids important pour ce groupe, donc j’essaie constamment de choisir la meilleure option. Parfois, j’oublie de jouer mon jeu », reconnaît-il. « Ces deux derniers matches, ça s’est ouvert pour moi. J’ai pu mettre des tirs et mes coéquipiers m’ont trouvé dans de bonnes positions. Je suis content de la victoire, pas forcément de mes propres shoots. »

Le champion NBA 2019 avec Toronto a donc une bonne dynamique dans le dos avant de repartir vers Golden State. C’est essentiel pour les troupes d’Ime Udoka, surtout quand Jalen Green est toujours autant à la peine pour sa première participation en playoffs.

S’il y a bien un moment pour enfiler et assumer le costume de leader de Houston, c’est maintenant pour « FVV ».

« Je suis ici pour partager le ballon, pour diriger, pour être le quarterback et mettre les gars en position mais je dois aussi jouer à haut niveau, si on veut être une bonne équipe », insiste-t-il. « J’ai su le faire ces derniers matches. Il y a tellement de nouveauté pour cette équipe, on joue avec des jeune dont c’est la première expérience. Ils ont la tête qui tourne un peu. J’essaie de les calmer, de trouver de bonnes positions pour eux. »

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 ☆ TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35 37.8 34.5 81.0 0.5 3.1 3.7 5.5 2.3 1.6 1.4 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.