Les Rockets ne font qu’une bouchée de Golden State pour rester en vie

Dos au mur, les Rockets prennent le meilleur départ. Jalen Green, Dillon Brooks (24 points) et Alperen Sengun (15 points, 9 rebonds, 9 passes) lancent un 15-0 qui donnent immédiatement douze points d’avance à Houston (20-8). À l’image de Stephen Curry (13 points, 4/12 aux tirs, 7 passes), qui prend deux fautes rapides et perd deux ballons, les Warriors sont dépassés par l’intensité et l’adresse de leur adversaire.

Deux tirs primés de Fred VanVleet (26 points, 4/6 à 3-points) font passer l’écart à +18 après seulement huit minutes de jeu (31-13) ! C’est l’adresse de Quinten Post, Gary Payton II et Gui Santos qui permet à Golden State de limiter finalement la casse (40-24). Alors que les Warriors semblent être enfin entrés dans leur match, les Rockets débutent la deuxième période sur un 14-0 grâce aux entrées remarquées de Jabari Smith Jr. et de Tari Eason (54-24) !

Muets en premier quart-temps, Stephen Curry et Jimmy Butler (8 points, 2/10 aux tirs) se réveillent pour marquer 11 des 18 premiers points de leur équipe en deuxième quart temps mais les Rockets sont sur un nuage. Dillon Brooks marque un 3-points avec la planche, Fred VanVleet enchaine avec un autre tir de loin difficile, et Amen Thompson (25 points, 6 rebonds, 5 interceptions, 3 contres) pique la balle dans les mains de Curry pour mettre Houston à +27 à la mi-temps (74-47) !

Steve Kerr donne alors six minutes à ses titulaires pour montrer des signes de vie. Avec l’écart oscillant toujours autour des 30 unités en milieu de troisième quart temps, l’entraineur des Warriors n’a pas tergiversé et a vidé son banc (95-64). Alors que les Rockets filent vers la victoire, le troisième cinq de Golden State démarre le dernier quart temps sur un 21-7 pour revenir à -13 (114-101).

Les Rockets se reprennent toutefois pour renvoyer la série au Chase Center pour un Game 6 alléchant !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première mi-temps quasi parfaite de Houston. 76 points à 69% de réussite aux tirs, 60% à trois points, et 85% aux lancers francs, voici les chiffres de l’attaque des Rockets dans une première mi-temps à sens unique. Les hommes d’Ime Udoka ont sauté à la gorge des Warriors, les limitant à 35% aux tirs tout en provoquant 10 pertes de balles. L’intensité de Houston a surpassé une équipe de Golden State bien trop tranquille.

– Amen Thompson continue sur sa lancée. Maladroit lors du Game 3, Amen Thompson avait réagi lors du Game 4 avec 17 points à 7/12 aux tirs et 9 rebonds. Cette nuit, il a fait encore mieux en établissant son record de points sur un match de playoffs avec 25 points à 8/12 aux tirs et 8/9 aux lancers francs. Il a également dominé en défense, terminant la rencontre avec 5 interceptions et 3 contres, et montrant ses qualités athlétiques exceptionnelles. Les Rockets auront besoin d’une performance similaire lors du Game 6.

– Les Warriors coutumiers du fait. Cette série entre les Rockets et le Warriors ressemblent étrangement à celle du deuxième tour des playoffs 2022 entre Golden State et Memphis. Les Warriors avaient gagné le premier match à l’extérieur avant de confirmer à domicile. Ils se sont présentés à Memphis pour le Game 5 en menant trois victoires à une et ont pris une gifle. Comme cette nuit, ils étaient à -27 à la mi-temps. Seule différence, ils avaient terminé la rencontre à -49 au lieu de de rendre le match intéressant en dernier quart temps. De retour à San Francisco pour le Game 6, ils avaient terminé le boulot. Pourront-ils faire de même cette année ?

