Un Jalen Green frustré et frustrant

7, 38, 9 et 8. Les performances au scoring de Jalen Green dans ce premier tour face aux Warriors surprennent et agacent. Charles Barkley et l’équipe d’Inside The NBA ont ainsi longtemps discuté de sa dernière contre-performance la nuit passée, avec ce Game 4 terminé avec seulement 8 points à 3/8 au tir, et 5 pertes de balle.

L’arrière a notamment perdu trois ballons dans les quatre premières minutes, Golden State se montrant très agressif sur lui, afin de profiter de son inexpérience comme créateur sous la pression.

De meilleurs écrans ?

« On doit apporter de l’impact physique. Du spacing » expliquait Fred VanVleet sur la façon dont Houston pouvait aider Jalen Green. « Pour lui donner des lignes de passe plus faciles à lire et lui offrir des choses plus simples, qui peuvent ralentir le jeu pour lui et lui permettre de moins réfléchir, pour qu’il puisse juste attaquer. »

Le meneur de jeu estime également que les Rockets doivent poser de meilleurs écrans pour libérer leur scoreur.

« Mais encore une fois, les défenses vont faire tout ce qu’elles peuvent pour sortir les gars de la rencontre » poursuit Fred VanVleet. « Ça fait partie des playoffs, et nous devons trouver un moyen de le contrer. »

Le vétéran ne voulait toutefois pas trop s’épancher sur le cas de son jeune coéquipier, pour ne pas l’accabler et en faire le principal responsable de la défaite. De son côté, Ime Udoka semblait moins compréhensif…

Rester concerné dans les autres secteurs du jeu

« Oui, il faut qu’il obtienne plus d’espace après les écrans, mais il faut aussi qu’il les prenne mieux et qu’il soit agressif. Ce soir, il y avait plus d’espaces qu’au match précédent, et il faut juste faire les bonnes actions. »

Surtout, le coach regrette que lorsqu’il ne trouve pas de rythme offensif, son joueur n’arrive pas à peser autrement.

« Ce n’était pas son meilleur match offensif, mais il ne faut pas que ça affecte son jeu de façon globale. Il faut continuer de faire les bonnes actions. De faire les bonnes lectures, de trouver les bonnes solutions de passe, tout en continuant de défendre à haut niveau, et ne pas se décourager par une mauvaise soirée en attaque. »

Avec sa prolongation de contrat étonnamment courte, qui peut lui permettre de tester le marché dès l’été 2026, Jalen Green sait aussi qu’il est « à l’essai » chez les Rockets. Et ses performances actuelles ne l’aident pas.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 33 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.