Les Wizards échangent Jordan Poole pour récupérer CJ McCollum

L’expérience Jordan Poole est terminée à Washington. Après deux saisons dans la capitale fédérale, l’ancien des Warriors fait ainsi ses valises, direction les Pelicans. Il est accompagné de Saddiq Bey et du 40e choix.

En échange, Washington met la main sur CJ McCollum, Kelly Olynyk et un futur deuxième tour de Draft.

Quel intérêt pour les deux clubs ? Du côté de La Nouvelle-Orléans, on obtient un joueur plus jeune, qui peut davantage coller à la nouvelle direction du club autour de Zion Williamson, et on s’offre un peu de flexibilité financière à court terme, les salaires reçus étant moins élevés que ceux transférés, pour l’an prochain.

Pour Washington, il s’agit d’accumuler des contrats expirants afin de pouvoir repartir sur des bases financières saines à moyen terme. Khris Middleton, CJ McCollum, Marcus Smart et Kelly Olynyk vont ainsi rentrer dans la dernière année de leurs contrats respectifs et seront ainsi tous les quatre “free agents” à l’été 2026.

À eux quatre, ce sont ainsi près de 100 millions de dollars de contrats qui vont disparaître des finances du club.

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 68 29 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 3.0 0.4 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.