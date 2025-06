Les Celtics sacrifient Jrue Holiday pour récupérer Anfernee Simons

Pour la deuxième fois de sa carrière, Jrue Holiday est transféré aux Blazers, mais cette fois, il devrait y rester… Comme c’était prévu après la blessure de Jayson Tatum et leur échec en playoffs, les Celtics ont décidé de secouer leur effectif. Et sans surprise, Jrue Holiday a été sacrifié, puisqu’il prend la direction de Portland en échange d’Anfernee Simons et de deux « second tour » de Draft.

Ce n’est absolument pas le même profil mais les Blazers ont besoin d’un joueur d’expérience pour encadrer un groupe très prometteur, tout proche du « play-in » cette saison. Reste à savoir s’il s’agira d’une simple escale, comme en 2023, ou si Jrue Holiday, courtisé par des futurs candidats au titre, va rester.

À Portland, Anfernee Simons n’était clairement plus indispensable depuis cette saison, et les Blazers ont du talent à l’arrière pour compenser son départ.

De très, très grosses économies

Côté Boston, à l’inverse, on cherchait un fort attaquant, et en prime, c’est un spécialiste du tir à 3-points. Il ne sera donc pas dépaysé dans les systèmes de Joe Mazzulla.

Surtout, les Celtics font une belle affaire sur le plan financier puisqu’il se sépare d’un joueur qui doit encore toucher 72 millions de dollars sur deux ans, tandis qu’Anfernee Simons va entamer sa dernière année de contrat.

Selon ESPN, la franchise va économiser 40 millions de dollars en « luxury tax » la saison prochaine, et nos confrères rapportent que des discussions sont en cours pour d’autres échanges. Kristaps Porzingis pourrait être le prochain joueur sacrifié.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 33 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.