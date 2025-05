Rupture du tendon d’Achille pour Jayson Tatum…

Désormais menés 3-1 par les Knicks, les champions en titre sont en grand danger, car à une défaite de l’élimination en demi-finale de conférence. Mais c’était surtout la blessure de Jayson Tatum, survenue à trois minutes de la fin du match, qui les inquiétait.

Alors en très grande forme et auteur de son meilleur match des playoffs (42 points, 8 rebonds, 4 interceptions), l’ailier All-Star s’était blessé au niveau de la jambe droite, en voulant récupérer un ballon perdu par Jaylen Brown. Devancé par OG Anunoby, il s’était écroulé de manière anodine, sauf qu’en constatant qu’il ne se relevait pas puis en revoyant les images, on avait vite compris que quelque chose ne tournait pas rond.

Déjà opéré

En l’occurrence, Jayson Tatum s’était blessé tout seul sur sa reprise d’appui, sans le moindre contact apparent. Jamais bon signe, puisque c’est généralement synonyme de blessure longue durée. Très vite, on imaginait une déchirure d’un ligament croisé, voire carrément une rupture du tendon d’Achille.

Et c’est bien cette deuxième option qui a été confirmée par une IRM. Les Celtics ont même annoncé que leur joueur avait été opéré dans la journée, sans fixer pour le moment de date de retour.

« Bien sûr, on est toujours inquiet quand il s’agit de la santé de quelqu’un, mais c’est deux fois plus le cas actuellement » avait réagi Joe Mazzulla, après coup. « On est inquiet par rapport à sa santé et on est inquiet par rapport à ce qu’on doit mieux faire pour le Game 5 à Boston. »

C’est donc une fin de saison pour Jayson Tatum, pourtant particulièrement robuste depuis le début de sa carrière NBA : 585 sur 636 matchs de saison régulière (soit 92%) et 121 sur 122 matchs de playoffs (soit 99%). Sans jamais manquer plus de deux matchs consécutifs à cause d’une blessure, à tout juste 27 ans…

Il pourrait d’ailleurs vivre une campagne 2025/26 blanche, puisqu’on parle généralement de neuf à douze mois d’absence pour une rupture du tendon d’Achille.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.