À New York, les Celtics perdent Jayson Tatum et leurs illusions…

Les Knicks sont bousculés dès les premiers instants avec trois paniers primés réussis de suite de Derrick White. Ils mettent quelques instants à répondre et rentrer dans la partie, puis craquent à nouveau, encaissent un 12-0 pour conclure le quart-temps. Les Celtics ont pu alors compter sur les shoots à 3-pts de Jayson Tatum et Payton Pritchard (28-39). Comme les troupes de Tom Thibodeau se précipitent en début de deuxième quart-temps, elles sont sanctionnées et toujours derrière à la pause (51-62).

Enfin, New York parvient à revenir. Avec un 9-0, puis un 7-0 et surtout un Jalen Brunson plus tranchant, les Knicks égalisent. OG Anunoby se charge même de les faire passer devant à 3-pts dans les dernières secondes du troisième quart-temps. Le Madison Square Garden se fait entendre (88-85).

Jayson Tatum entre alors dans un duel avec New York. L’ailier enchaîne les paniers, les Knicks répondent. Puis, il craque et le « money time » appartient à Jalen Brunson et sa bande, qui ne manquent plus rien. Pour Boston, le pire est à venir avec la blessure de Jayson Tatum, qui vient assombrir encore davantage cette défaite (121-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson et le « money time » parfait des Knicks. Ce fut une habitude à Boston et ça revient dans ce Game 4. Les troupes de Tom Thibodeau ont très bien négocié le dernier virage, avec un Jalen Brunson efficace. La suite de l’équipe – Mikal Bridges, OG Anunony surtout – a suivi. En volant des ballons, en mettant des tirs, les Knicks ont mis la main sur le « money time » face à un Jayson Tatum brillant jusque-là mais maladroit à la fin.

– Jayson Tatum, un gros match et une grosse blessure ? L’inquiétude est grande chez les Celtics car les images ne sont pas rassurantes. L’ailier All-Star s’est blessé à trois minutes du terme, tout seul, sans contact. Ce qui laisse toujours craindre une grosse blessure. Ce serait un terrible timing, lui qui avait fait une énorme prestation à New York avec 42 points à 16/28 au shoot (7 paniers primés), 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 2 contres.

– Les Celtics peuvent-ils encore y croire ? Revenir d’un 3-1 est déjà une mission compliquée mais s’il faut le faire sans Jayson Tatum, ça s’annonce mission impossible. Plus de calcul possible, les champions en titre vont devoir montrer de quel bois ils sont faits s’ils veulent conserver leur titre et ne pas sortir dès la demi-finale de conférence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.