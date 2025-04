Devenu une vraie gâchette, Derrick White bat le record à 3-pts des Celtics sur une saison

Même si sa soirée fut loin d’être parfaite avec un vilain 4/13 au shoot dont 3/11 à 3-pts, Derrick White a quitté Memphis avec non seulement la victoire mais aussi un record de franchise en poche. En effet, avec ses 247 paniers primés inscrits depuis le premier match, aucun joueur de Boston ne peut prétendre avoir fait mieux dans l’histoire !

L’ancien record à 3-pts sur une saison appartenait à Isaiah Thomas, avec 245 réussites lors de son superbe exercice de 2016/17, le sommet de sa carrière, déclinante ensuite.

« Quand je regarde ma carrière, ce n’était pas prévu que je sois dans cette position », a indiqué Derrick White au moment de commenter sa performance. « Avez-vous vu mon début de carrière ? Je crois que c’est assez clair que je ne pensais pas prendre autant de tirs à 3-pts. »

L’arrière des Celtics n’était pas maladroit en début de carrière mais il est vrai que, lors ses deux premières saisons à San Antonio, il fut très économe dans ce domaine.

Jusqu’en 2022, il tournait à 34% de réussite derrière l’arc, en mettant 1.3 tir par rencontre. Depuis ? Il marque 2.6 paniers primés de moyenne et tourne à quasiment 39% de réussite.

Le déclic des Finals 2022

Que s’est-il donc passé quelques mois après son arrivée à Boston pour qu’il devienne une telle gâchette ? Est-ce simplement le système Joe Mazzulla qui a fait ses preuves avec lui ?

« Après les Finals, j’ai vécu l’été le plus important de ma vie, après avoir vu comment les Warriors avaient défendu sur moi pendant cette série », assure l’arrière, avait terminé les Finals avec un 10/25 à 3-pts dont 3/13 dans les quatre derniers matches. « Ce fut un moment difficile. J’ai dit à Draymond Green qu’il avait en quelque sorte changé ma vie avec sa défense face à moi, me forçant à devenir plus régulier. »

Derrick White a encore quelques jours pour augmenter son total – le 38e de l’histoire sur une saison pour l’instant – et mettre le record des Celtics le plus haut possible. Car ce record, tout juste battu, est déjà en danger… « J’ai le record jusqu’à ce qu’un des gars puissent le battre, c’est cool », glisse le principal intéressé.

Les « gars », ce sont Jayson Tatum et Payton Pritchard. Le premier est à 240 paniers primés cette saison, juste derrière donc, quand le second suit aussi le rythme avec 238 shoots à 3-points. Le trio pourrait très bien carrément terminer la saison sur le podium des Celtics et les deux poursuivants pourraient aussi, pourquoi pas, doubler Derrick White d’ici le 13 avril. La course interne entre les trois compères est lancée…

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 23 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 24 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 25 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.2 2020-21 26 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.2 1.0 15.4 2021-22 * 27 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * 27 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * 27 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 28 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 29 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 30 69 34 44.2 38.6 84.0 0.8 3.5 4.3 4.5 1.9 1.0 1.6 1.0 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.