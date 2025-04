Pas de doute, les Celtics arrivent bien lancés dans cette fin de saison. Les champions en titre se sont imposés chez les Grizzlies (103-117) dans un match abouti. L’absence de Jaylen Brown n’a rien changé pour Memphis, encore à la peine et qui flirte de plus en plus dangereusement avec la zone du play-in.

Les coéquipiers de Ja Morant prennent pourtant le match par le bon bout. Comme à son habitude, Boston va faire mal de loin, mais les Grizzlies ont du répondant avec Jaren Jackson Jr. puis Jaylen Wells derrière l’arc.

Al Horford y va de ses deux tirs lointains express mais les locaux ne se laissent pas décramponner en début de match. Memphis affiche une belle alternance entre provocation vers le cercle et adresse extérieure et les Celtics semblent en manque de solutions. L’entrée de Luke Kennard ajoute en plus du jeu de transition bienvenu, et Ja Morant porte l’avantage des siens à sept unités sur un panier avec la faute juste avant le buzzer.

L’écart grimpe même jusqu’à onze unités avec Ja Morant cette fois en détonateur à 3-points, avec beaucoup de réussite pour trouver la planche… depuis le corner (39-28) ! Les Celtics réagissent, comme de bien entendu, de loin. Al Horford encore puis Sam Hauser à deux reprises ouvrent les vannes, et c’est une pluie de shoots qui s’abat sur Memphis. Boston inscrit sept paniers à 3-points en un peu plus de cinq minutes et renverse le cours du match.

Les locaux étaient pourtant prévenus, alors que Jayson Tatum et compagnie avaient déjà tenté 60 tirs de loin lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. Mais ils subissent et passent en sus plus de trois minutes sans marquer le moindre point, offrant les commandes aux visiteurs à la pause (61-66).

Les Grizzlies sur courant alternatif, les Celtics en contrôle

Celle-ci fait du bien à Memphis, revenu avec l’intention de hausser le tempo et avec réussite pour un 10-0 d’entrée de troisième quart. Boston laisse passer l’orage et revient à ses fondamentaux : pas de tirs faciles laissés à l’adversaire pour mieux artiller de l’autre côté du parquet.

Jrue Holiday ne se fait pas prier pour dégainer deux fois de suite et redonner de l’air aux Celtics. Il faut attendre le quatrième quart-temps pour les voir se mettre un peu plus à l’abri.

C’est encore le même refrain, à base de tirs à 3-points avec un Al Horford des grands soirs (26 points, à 6/13 de loin). Memphis souffre et les retours de Desmond Bane et de Zach Edey plombés plus tôt par les fautes n’y changent rien les Celtics prennent jusqu’à quinze points d’avance. Les Grizzlies n’abdiquent pas et tentent un retour en retrouvant leur jeu rapide. Mais alors qu’ils parviennent à revenir à sept points à trois minutes de la fin, le champion se montre impitoyable et punit le moindre échec adverse. Memphis ne marque plus un point jusqu’au buzzer, et les Celtics contrôlent pour l’emporter de quatorze longueurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Celtics historiques hors de leurs bases. Jamais dans son riche passé, Boston n’avait réussi le « road trip » parfait avec six matchs au programme. C’est désormais chose faite avec ce succès maîtrisé dans le Tennessee, synonyme également de 32e victoire à l’extérieur cette saison pour les champions en titre, record de franchise égalé (réalisé en 1972-1973 et 1974-1975). Les hommes de Joe Mazzulla peuvent désormais l’effacer d’ici la fin de saison avec deux ultimes déplacements à New York et Orlando en back-to-back la semaine prochaine, pour possiblement égaler le meilleure marque de tous les temps, signée Golden State en 2015-2016.

– Tuomas Iisalo attendra pour sa première victoire. Le technicien finlandais tombe face aux Celtics après avoir chuté contre les Lakers deux jours plus tôt pour ses débuts officiels comme coach intérimaire des Grizzlies. Premier objectif pour l’ancien coach du Paris Basketball : redonner un peu de solidité défensive à son équipe, qui a encaissé plus de 126 points de moyenne lors de ses sept dernières défaites, et 21 tirs à 3-points ce lundi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.