Les Warriors visent des renforts défensifs pour leur intersaison

« Il s’avère que la défense est encore vraiment importante. » Le constat de Mike Dunleavy Jr. sonne comme une évidence au regard de la fin de cette campagne de playoffs avec le champion, le Thunder, qui a confirmé son statut de meilleure défense de la ligue en saison régulière durant ces phases finales.

Ce côté du terrain devrait donc être le thème principal de l’intersaison des Warriors : défense d’abord, attaque ensuite car « il faut pouvoir avoir de l’espace sur le terrain pour contrer ces défenses ».

Avec 111 points encaissés par rencontre sur 100 possessions, soit la 7e défense de la ligue en saison régulière, les Warriors n’ont pourtant pas à rougir de leur exercice. Seulement en playoffs, notamment face aux Wolves qui avaient perdu la première rencontre avant de remporter les quatre suivantes, cette défense a parfois été mise à mal.

« J’ai l’impression que c’est un grand débat dans la ligue en ce moment. En général, la protection du cercle est plus valorisée. Du moins, c’est ce que montrent les salaires des joueurs et les priorités lors des échanges. Mais si vous demandez à n’importe quel coach, le premier point de contact défensif est vraiment important. Être capable de contrôler le porteur de balle et ces situations de pick-and-roll », analyse le GM.

Faire mieux dans la protection de cercle

La franchise basée à San Francisco a déjà un bon atout dans le dernier registre évoqué, en la personne de Gary Payton II. Mais ce dernier est un peu seul… et assez souvent blessé. Là où les grosses écuries de l’Ouest semblent bien armées, avec Lu Dort et Alex Caruso côté Thunder, ou Jaden McDaniels côté Wolves pour ne citer qu’eux.

La protection du cercle est donc également un sujet pour cette équipe qui encaissait 50 points en moyenne dans sa raquette en playoffs, soit 10 points de plus que la formation d’OKC. Une équipe que les Warriors talonnaient pourtant au sommet de la catégorie en saison régulière.

Parmi les cibles potentielles, il a déjà été question d’un joueur comme Brook Lopez.

« Les deux (aspects) sont vraiment importants. Avec un joueur comme Draymond dans notre équipe, on est élite à ce niveau-là, et je pense qu’on peut être meilleurs sur l’homme. Je ne veux pas dire pour autant que, pour nous, la défense sur l’homme est plus importante. Je dirais que les deux le sont énormément, et on va chercher à renforcer ces deux aspects pendant la free agency », termine Mike Dunleavy Jr.