Brook Lopez, une cible potentielle pour les Warriors ?

« Free agent » cet été, Brook Lopez a de bonnes chances de quitter Milwaukee. Mais même à 37 ans, le pivot ne manquera sans doute pas d’intéresser d’autres équipes, alors qu’il rate peu de matchs et qu’il possède un profil rare.

Capable à la fois de protéger le cercle en défense (1.9 contre par match) et d’écarter le jeu en attaque (37% de réussite de loin sur 4.7 tentatives à 3-points par match), il pourrait d’ailleurs être dans le viseur des Warriors, annonce Bobby Marks, d’ESPN, le club de la Baie ayant besoin d’un joueur dans ce genre…

Car pour faire fonctionner le trio Stephen Curry – Jimmy Butler – Draymond Green, Golden State aurait besoin à la fois de renfort sous le cercle, mais aussi de « spacing ». Faisant partie des sept joueurs à compter plus de 1.5 contre par match tout en shootant à plus de 35% de loin, en compagnie d’Evan Mobley, Myles Turner, Jaren Jackson Jr, Kristaps Porzingis, Chet Holmgren et Victor Wembanyama, Brook Lopez représente donc une option intéressante.

D’autant qu’il est beaucoup moins cher que les autres et qu’il pourrait donc se contenter de la « Non-Taxpayer MLE » (14.1 millions de dollars) ou de la « Taxpayer MLE » (5.7 million de dollars) dont disposeront les Warriors. Sans oublier qu’il est allé à la fac à Stanford, dans la Baie de San Francisco, et qu’il y a gardé une maison.

Évidemment, son arrivée ne rajeunirait par contre pas l’effectif, autour de Stephen Curry (37 ans), Jimmy Butler (35 ans) et Draymond Green (35 ans), avec un cinq majeur qui aurait beaucoup, beaucoup de kilomètres au compteur…

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NJN 82 31 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.0 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 NJN 82 37 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.6 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 NJN 82 35 49.2 0.0 78.7 2.4 3.5 6.0 1.6 2.9 0.6 2.1 1.5 20.4 2011-12 NJN 5 27 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 ☆ BRK 74 31 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRK 17 31 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.6 1.8 20.7 2014-15 BRK 72 29 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRK 73 34 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.8 2.0 2.9 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRK 75 30 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.3 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 29 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 27 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 2024-25 MIL 80 32 50.9 37.3 82.6 1.4 3.6 5.0 1.8 2.1 0.6 1.1 1.9 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.