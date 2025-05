Pour Stephen Curry et les Warriors, une dernière fenêtre de deux ans ?

Complètement dominés par les Timberwolves en demi-finale de conférence (1-4), les Warriors sont désormais en vacances. Les voir franchir un tour était quelque peu inespéré il y a quelques mois, quand on se souvient qu’ils peinaient à enchaîner les succès avant l’arrivée de Jimmy Butler (de 25-26 à 23-8), et cette sortie de route n’a donc rien d’un affront.

Même si, en dépit de l’élimination de Houston en sept matchs au premier tour, Golden State pourra nourrir quelques regrets de cette campagne de playoffs 2025, au vu de la blessure de Stephen Curry qui a plombé les chances de l’équipe face à Minnesota…

« C’est décevant évidemment, nous allons imaginer et penser que nous aurions pu tout gagner avec la santé, mais vous allez de l’avant… » a justement confié le meneur All-Star, au lendemain de la fin de saison des siens. « Quand on regarde l’échantillon des deux derniers mois et même la série contre Houston, quand notre esprit était concentré sur un objectif précis, on avait ce qu’il fallait pour accomplir cet objectif et arriver au stade où jouer à un très haut niveau. Est-ce que ça signifie que l’on peut gagner un nouveau titre ? On l’espère. »

Une bonne base sur laquelle s’appuyer

À 37 ans passés, Stephen Curry est évidemment conscient qu’il n’aura plus beaucoup d’occasions pour ajouter un cinquième titre à son palmarès.

Néanmoins, la bonne fin de saison des Warriors, influents défensivement, et la présence du trio Jimmy Butler – Draymond Green – Steve Kerr à ses côtés lui permettent maintenant d’envisager plus sereinement la suite…

« Il nous reste encore deux ans de contrat à tous les quatre, nous voulons que cette aventure dure aussi longtemps que possible » a-t-il ainsi rappelé, sans manquer de mettre une certaine forme de pression à ses dirigeants. « Mais il s’agit surtout de savoir ce dont a besoin cette équipe pour la saison prochaine, de répondre à cette interrogation durant l’été et que tout le monde se prépare individuellement pour tenir sur une nouvelle saison de 82 matchs, en espérant avoir un peu plus de marge à la fin, pour ne pas avoir à se battre pendant deux mois ne serait-ce que pour disputer les playoffs… Mais je suis enthousiaste, car il y a de la clarté [à la tête de l’effectif], même s’il y a aussi beaucoup de décisions à prendre durant l’été. »

À en croire Draymond Green, le compère de toujours de Stephen Curry, il n’y a également pas trop de quoi s’inquiéter pour la suite. Du moins, pas après l’arrivée d’un joueur comme Jimmy Butler (17.9 points, 5.9 passes, 5.5 rebonds et 1.7 interception après son départ du Heat).

« Le plus gros changement à faire, c’était qu’il nous fallait quelqu’un comme Jimmy et ce changement a été fait, donc je pense que le plus dur est derrière nous » a simplement résumé l’intérieur. « C’est toujours plus compliqué d’obtenir ce genre de joueurs à travers un échange ou la free agency, ça ne vient pas souvent. Donc c’est fait et ça nous met dans une bien meilleure situation pour cette intersaison que celle d’il y a un an, où on recherchait ça. »

Jimmy Butler, le chaînon manquant ?

Un Jimmy Butler qui, trois mois après son arrivée en Californie, ne pouvait pas rêver meilleur environnement et meilleure destination après son séjour à Miami…

« Je suis totalement satisfait du basketteur que je suis et de la manière dont je joue » a justement expliqué l’ailier. « Débarquer ici en étant conscient que je suis le lieutenant de Steph, je pense que c’est une très bonne chose : on parle de l’un des plus grands joueurs de l’histoire. J’ai la chance d’être son partenaire pour quelques années, je l’espère, et c’est juste rafraîchissant. Puis, il y a de jeunes joueurs de talent qui ont envie de réussir, de bien faire les choses, et l’énergie est au plus haut. Donc je ne pense pas qu’on puisse demander quelque chose de plus. J’ai atterri ici, tout s’est mis en place très rapidement et je me sens bien. Je suis heureux, j’ai retrouvé ma joie comme le dirait Buddy [Hield] et je suis très chanceux d’être là. »

Comme Draymond Green, Stephen Curry ne peut que se réjouir de voir que Golden State peut aujourd’hui compter sur Jimmy Butler. Surtout qu’ils auront tout un été devant eux pour parfaire leurs automatismes et arriver en pleine forme au début de la saison prochaine.

« Il y a eu beaucoup de bla-bla sur le fait que ce soit ou non le bon échange à faire, mais de son premier match à Chicago à hier soir, son intégration a été évidente » a ainsi jugé Curry, concernant Butler. « On se complète bien lui et moi. Il nous a apporté tellement de confiance, cette conviction que l’on pouvait battre n’importe qui et que l’on pouvait grimper au classement… [Son transfert] était un succès à mes yeux et, désormais, il faut construire là-dessus en ayant, espérons-le, une saison complète pour le faire. J’ai déjà hâte. »