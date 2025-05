Au moment du transfert de Jimmy Butler aux Warriors, une des principales interrogations concernait sa capacité à s’intégrer dans ce groupe. L’ailier All-Star avait déjà perturbé le vestiaire des Wolves par le passé puis celui de Miami durant la fin de son aventure en Floride, et il débarquait avec une sulfureuse réputation dans ses valises.

Aujourd’hui, on sait que la collaboration tourne à l’idylle, et Buddy Hield a certainement joué un rôle important dans l’intégration de Jimmy Butler. Grand fan du joueur, la MVP du Game 7 face aux Rockets s’est rapidement liée d’amitié avec son coéquipier.

« J’ai toujours été un grand fan de Jimmy Butler », avoue l’ancien shooteur des Kings et des Pacers. « Quand j’ai su qu’il venait ici, je savais que j’allais facilement m’entendre avec lui. C’est ce que j’aime chez lui. C’est un bon connecteur et un super coéquipier. »

Une amitié bénéfique pour les Warriors

Depuis son arrivée, Jimmy Butler semble d’ailleurs avoir pris Buddy Hield sous son aile, à sa manière. Taquin, le nouveau Warrior ne cite jamais le nom de son coéquipier pour souligner ses belles performances, mais il n’hésite pas à employer des termes comme « le numéro 7 » ou à publier des posts Instagram en hommage à Buddy Hield, comme il a pu le faire après le Game 4 face aux Rockets.

Si les deux joueurs s’entendent parfaitement hors du terrain, ils se complètent sur le parquet. Ce fut le cas lors de l’ultime Game 7 où Buddy Hield a pu profiter des bonnes passes de Jimmy Butler pour trouver son rythme et inscrire 22 points en première période.

Concours de blagues

« Je ne vais pas m’en prendre à Jimmy pour le moment et rester calme, mais j’ai dû remplir son rôle en première période. Il était relâché« , plaisante le sniper des Warriors après la qualification. Autre élément qui souligne la bonne ambiance dans le groupe, Buddy Hield s’est moqué en qualifiant Jimmy Butler de « Alfred », en référence au surnom de « Robin » qu’il s’était donné auprès de Stephen « Batman » Curry.

Et Jimmy Butler s’est évidemment empressé de le chambrer en conférence de presse lorsqu’il a été interrogé sur les 33 points de son nouveau coéquipier. « Buddy est très bien payé pour jouer à un niveau élevé. Ce soir, Buddy a été Buddy. Tant mieux pour toi, Buddy », lui a lancé Jimmy Butler. « Plus sérieusement, Buddy a été énorme… Mais on connaît le genre de joueur de basket qu’il est. Et il est vraiment difficile à défendre, surtout quand il rentre ses tirs. Mais il a aussi fait énormément de bonnes choses en défense. »

Sur une note plus sérieuse, Buddy Hield bénéficie de l’expérience apportée par Jimmy Butler pour être prêt dans les moments importants et c’était tout l’enjeu de la réunion organisée par le « Big Three » de Golden State en marge de cette septième manche.