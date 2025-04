Buddy Hield a donné le ton… défensivement pour les Warriors !

« Je vais dire une phrase que personne sur cette Terre n’a jamais prononcée : ‘Buddy Hield, tu as donné le ton défensivement’. »

C’est par ces mots que Steve Kerr a salué la performance de Buddy Hield suite à la victoire des Warriors face aux Rockets. Après son Game 3 réussi à 17 points, l’arrière de Golden State était titulaire pour cette quatrième manche. Si l’ancien des 76ers est connu pour son adresse de loin (39.7% de réussite en carrière), c’est pourtant grâce à son intensité défensive qu’il s’est fait remarquer ce lundi.

Dès l’entame de la rencontre, en mettant notamment la pression sur Jalen Green, Buddy Hield a en effet été à l’origine de quatre ballons perdus des Rockets. En fin de match, il a aussi inscrit un tir à 3-points important qui a permis aux Warriors de repasser devant, dans une partie encore une fois très serrée.

« Je déteste donner des compliments à Buddy Hield donc je ne vais rien dire, mais le numéro 7 de notre équipe a vraiment apporté une bonne mentalité défensive et il a mis ses tirs ouverts« , plaisante Jimmy Butler en conférence de presse.

Si Jimmy Butler ne veut pas saluer directement la prestation de son coéquipier, qu’il adore chambrer, il l’a fait après la rencontre via un post Instagram dédié à son camarade.

Le Joker ou Alfred ?

Buddy Hield finit donc ce Game 4 avec 15 points (6/15 au tir), 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Un match réussi qui vient se placer dans la continuité du Game 3 où il avait déjà mis 17 points.

« Je savais que Robin était absent donc je devais me montrer et être Alfred », expliquait Buddy Hield, après le Game 3, en référence au fait que Stephen Curry et Jimmy Butler s’étaient comparés au duo Batman et Robin.

Une assimilation à laquelle a réagi Jimmy Butler en sortie de Game 4 : « Non, il n’est pas Alfred, il est plutôt le Joker. C’est plutôt un vilain. »

Quoi qu’il en soit, le regain de forme de Buddy Hield depuis deux matchs intervient au meilleur des moments pour un joueur qui a traversé une saison en dents de scie. Reste à savoir s’il parviendra à confirmer lors du Game 5, ce mercredi, dans une rencontre qui pourrait donner lieu à une qualification des Warriors pour le tour suivant.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.1 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 1.9 1.1 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 2024-25 GOS 82 23 41.7 37.0 82.8 0.6 2.6 3.2 1.6 1.6 0.8 1.1 0.3 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.