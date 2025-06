Egor Demin veut donner l’exemple pour les jeunes Russes

Contrairement à la France, au Canada ou à la Serbie, la Russie n’a pas produit beaucoup de joueurs NBA. On peut se souvenir, depuis vingt ans, d’Alexey Shved, de Timofey Mozgov et surtout d’Andrei Kirilenko, mais ce n’est pas une place forte, alors que la ligue américaine est de plus en plus représentée – portée même – par des joueurs nés en-dehors des États-Unis. Cette semaine, Egor Demin devrait ajouter son nom à cette courte liste.

Car le joueur de BYU va, sauf catastrophe vu ses qualités, être drafté jeudi soir, sûrement même au premier tour, et ainsi devenir le premier Russe drafté depuis 2013 ! Sergey Karasev fut, à l’époque, sélectionné par les Cavaliers, et ne restera qu’un éphémère joueur NBA (trois saisons).

« Ça veut dire beaucoup », confirme Egor Demin à The Athletic. « Tout le monde connaît évidemment Andrei Kirilenko, la légende du basket russe, et il y a eu d’autres légendes qui sont allées en NBA même si elles n’ont pas joué beaucoup là-bas. Elles ont fait de grandes carrières en Russie, en Euroleague. J’ai grandi en observant Alexey Shved. Ces joueurs sont des énormes exemples. »

Dès lors, le meneur de jeu va, lui aussi, devenir un exemple pour les jeunes talents de son pays, qui en manquent puisqu’aucun Russe n’évolue actuellement en NBA…

« J’aimerais inspirer les enfants, montrer que c’est une réalité. Et c’est possible. Beaucoup de gens en Russie ont des rêves mais qui ne semblent jamais réalisables », poursuit celui qui tournait à 10.6 points et 5.5 passes de moyenne en NCAA. « Pendant des années, il n’y avait aucun joueur de Russie, donc ça ne semblait pas possible. Mon objectif, c’est de montrer que, venant de Russie, je n’ai pas été stoppé dans mon élan pour devenir un joueur NBA, pour réaliser mon rêve. Si je peux pousser les enfants à bosser dur, à croire que c’est possible, ce sera mon plus bel accomplissement, qui sera même au-dessus de mon propre rêve. »