Draft 2025 | Présentation d’Egor Demin (BYU)

Rares sont les joueurs de grande taille à pouvoir efficacement mener le jeu. Il y a bien les « point forwards », ces postes 3-4 clés de voûte de leur équipe. Ou encore les joueurs complets, meneur par le jeu, mais au poste sans vraie frontière comme LeBron James ou Luka Doncic.

Et puis il y a les joueurs « anomalies », en tout cas pour les traditionnels carcans de la balle orange. Egor Demin est de ceux-là. Plus grand que Cooper Flagg ou Ace Bailey, pour ne citer qu’eux, le joueur de BYU est un vrai meneur de jeu de 2,04m. Suivi de longue date après être passé notamment par le Real Madrid, le Russe a préféré la voie de la NCAA pour continuer de se faire un nom, une mission en bonne partie réussie.

Egor Demin est probablement le meilleur passeur de cette Draft, de la trempe de ceux capables de voir des ouvertures là où personne ou presque ne tenterait de lâcher le cuir. Très intelligent et clairvoyant, le joueur de 19 ans a un côté artiste, à même de faire se lever les foules. Mais sans non plus lever tous les doutes à son sujet. Un profil aussi singulier que le sien peut-il connaître la même réussite chez les professionnels ?

De sa capacité à corriger les défauts de son jeu dépendra une grande partie de l’avenir d’Egor Demin, joueur frisson mais sans véritable garantie sur son impact à l’avenir.

Profil

Poste : meneur-arrière

Taille : 2,04m

Poids : 90kgs

Equipe : Brigham Young

Stats 2024/25 : 10,6 points (à 41,2 %), 3,9 rebonds, 5,5 passes, 1,2 interception en 27,5 minutes

Points forts

– La qualité de passe. Egor Demin a régalé toute la saison, tant par sa vision du jeu que sa technique de passe très avancée pour son âge. Sa hauteur lui ouvre des angles de passe que de très nombreux meneurs ne verraient pas, et sa capacité à sentir la position de tous ses coéquipiers sur le terrain est impressionnante. S’il a davantage tendance à chercher des shooteurs ouverts à l’opposée, il est aussi un très bon distributeur pour trouver ses intérieurs en l’air après l’écran, la promesse de nombreux alley-oops servis sur un plateau pour peu qu’il soit associé avec de bons athlètes.

– La taille pour le poste. A 2,04m, Egor Demin sera assurément le meneur de jeu le plus haut de NBA à son arrivée dans la ligue. L’ancien Madrilène est un vrai poste 1 de grande taille, pas un artifice pour créer des déséquilibres. Si prendre un peu de muscle ne serait pas superflu, son profil pourrait être un régal pour des entraîneurs créatifs tactiquement.

Points faibles

– La capacité à élever son niveau de jeu. Egor Demin avait débuté fort la saison NCAA, impressionnant en début de saison lors de matchs contre d’équipes d’autres conférences, souvent plus faibles (13,3 points à 49,3 %, 5,8 passes pour 2,4 balles perdues). Mais à mesure que l’adversité a augmenté, il a levé le pied, autant au scoring que dans la propreté de son jeu (9,8 points à 38,5 % dont 23,5 % à 3-points, 5,4 passes pour 3,1 balles perdues).

– Le tir extérieur. Pas franchement référencé durant ses jeunes années pour la qualité de son poignet, Egor Demin n’a pas fait de progrès fulgurants dans le domaine à l’université. Le meneur n’est pas une menace derrière l’arc (27,3 % en 2024-2025) malgré un volume important. Plus inquiétant encore, son adresse aux lancers-francs (69,5%) ne laisse pas entrevoir une marge d’amélioration significative. Un shoot au moins correct, à défaut d’être une arme létale, ferait passer un cap énorme à Egor Demin.

– Le dribble. Car s’il n’est pas un sniper, loin s’en faut, le Russe n’est pas non plus un fort joueur de un-contre-un, la faute à un dribble trop peu assuré. Egor Demin dribble haut et protège peu son ballon, le rendant vulnérable face à des défenseurs intenses, ou des prises à deux. Cela lui coûte également dans l’attaque du cercle où son « handle » moyen ne lui permet pas de compenser un déficit d’explosivité de son premier pas. Difficile d’imaginer Egor Demin devenir un joueur majeur s’il ne corrige pas un de ces deux défauts en attaque.

Comparaison

Joueur très atypique, Egor Demin devra sans doute suivre son propre chemin plutôt que reprendre le moule d’un joueur déjà établi. Grand poste 1 au shoot très moyen à son arrivée en NBA, Josh Giddey est le point de comparaison le plus proche, même si l’Australien a un profil plus large que le Russe. S’il ne parvient pas à passer un cap, le joueur de BYU sera difficilement plus qu’un joueur de rotation capable de créer, et vraisemblablement amené à être décalé davantage sur les ailes, dans l’esprit d’un Kyle Anderson.

Pronostic

Entre la fin de lottery et la 20e place. Egor Demin a pour lui l’avantage d’un profil rare, donc excitant, et d’une promotion assez pauvre en meneurs de jeu, qui devrait pousser les franchises en manque de postes 1 de ne pas le laisser filer.