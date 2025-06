Pour être présent à la Draft, Noa Essengue quitte la finale du championnat allemand

Mercredi soir, c’est le grand soir pour Noa Essengue. En effet, le Français est attendu autour du Top 10 de la Draft puisqu’il a été invité, comme 18 autres joueurs, dans la « Green Room » où se retrouvent les joueurs qui seront vraisemblablement appelés les premiers.

Seul hic : la finale du championnat allemand, entre son club de Ulm et le Bayern Munich, n’est pas encore terminée. Le Game 4 est d’ailleurs pour ce mardi soir (Ulm mène 2-1) et le possible Game 5 est programmé pour jeudi, le lendemain du premier tour de la Draft et le jour du second.

Ainsi, pour être présent à Brooklyn demain, Noa Essengue a décidé de quitter ses coéquipiers d’Ulm pour s’envoler vers les États-Unis, annonce BasketNews. Jusqu’à présent, le Français de 2m08 ne tournait qu’à 3.7 points de moyenne dans cette série, après avoir été bien plus performant plus tôt dans les playoffs allemands.

De plus, bloqué par cette compétition à finir, il n’a pas pu effectuer de tests avant le jour J. Néanmoins, même si aucune franchise n’a pu l’observer de près, avec ses qualités physiques et athlétiques, il peut espérer être drafté très haut. Dans sa dernière prévision, ESPN l’imagine par exemple sélectionné en neuvième position, par les Raptors.