Draft 2025 | Présentation de Noa Essengue (Ulm)

Noa Essengue espère probablement faire de sa vie un « shōnen », ces mangas ou anime dont il raffole et qui évoquent la quête de personnages, dans leur quête de dépassement de soi et d’aventures grandioses.

Solide espoir du basket français, l’Orléanais a grimpé quelques échelons cette saison, pour devenir un des jeunes joueurs les plus suivis du continent par les recruteurs NBA. L’intérieur signe une saison accomplie à Ulm, nouvelle pouponnière à l’accent tricolore après avoir propulsé Killian Hayes puis Pacôme Dadiet outre-Atlantique. Jusqu’à pouvoir briguer la place de Français drafté le plus haut de cette cuvée 2025 ? Cela en prend bien le chemin.

Noa Essengue est un prototype idoine pour le basket moderne, aux lignes de plus en plus floues sur les postes et les profils. Grand mais mobile, capable de s’écarter, le joueur de 18 ans est un « forward » qui pourra s’adapter à différents styles de jeu et adversaires. Et le néo international semble encore loin d’avoir affûté toute sa panoplie.

Loué pour sa mentalité et ses qualités de travail par son entraîneur à Ulm, Ty Harrelson, Noa Essengue est un projet à moyen terme, tout en semblant capable d’apporter par séquences au plus haut niveau. Ses 20 points et 8 rebonds lors d’un match de présaison contre les Blazers ont laissé entrevoir son aisance dans un jeu NBA plus ouvert et rapide. Ses chiffres cette saison, en particulier ces deux derniers mois, avec un temps de jeu encore contenu sont autant de motifs d’espoir.

Profil

Poste : ailier-fort

Taille : 2,08m

Poids : 93kgs

Equipe : Ratiopharm Ulm

Stats 2024/25 : 10,2 points (à 50%), 5,0 rebonds, 1,2 passe en 22,3 minutes en championnat et playoffs confondus, 12,4 points (à 56%), 5,3 rebonds, 1,1 passe, 1,4 interception en 23,8 minutes en Eurocup

Points forts

– Les qualités physiques et athlétiques. Très délié pour sa taille, assez rapide sur ses appuis, Noa Essengue y ajoute de longs segments : 2,16m d’envergure, 2,80m les bras levés (le plus haut hors pivots lors des mesures du Draft Combine) et des mains parmi les cinq plus larges de sa promotion. Et le Français n’a d’ailleurs pas fini de grandir, puisqu’il a pris trois centimètres et trois kilos en un an et le camp Basketball Without Borders.

– La polyvalence défensive. Noa Essengue semble destiné à évoluer comme ailier-fort, voire à terme comme pivot en « small ball ». Sa capacité à « switcher » défensivement est peut-être sa principale qualité. Ses mensurations en font un profil idéal pour venir contester les tirs dans le périmètre comme les pénétrations. Noa Essengue n’a pas peur du contact, pas plus que de venir gêner un meneur tout terrain. Il montre un solide instinct pour couper les lignes de passes ou contrer en deuxième rideau.

– La finition près du cercle. En attaque, Noa Essengue est un finisseur fiable quand il s’agit d’attaquer le panier, où son avantage physique fait la différence. Il excelle en transition, où sa vitesse – dans le Top 10 des tests de sprint sur les trois quarts du terrain au Draft Combine, tous postes confondus ! – et ses qualités athlétiques en font un joueur difficilement arrêtable (86 % de réussite près du cercle en contre-attaque). Cette qualité de déplacement vers le panier, et une bonne compréhension de là où il doit se placer sur jeu placé lui offrent en outre de nombreux lancers-francs : 4,7 en un peu plus de 22 minutes.

Points faibles

– La création offensive. Noa Essengue n’est pas encore prêt à se voir confier le ballon en main. Et il n’est pas certain que ce rôle puisse un jour être le sien. Son dribble est correct, mais il lui manque des mouvements ou de la force pour se défaire de son défenseur. Son tir en sortie de dribble est quasi inexistant à ce stade, même si ce n’était pas non plus ce qui lui était demandé à Ulm. Un constat partagé avec son jeu de passe, plutôt intéressant et fiable, mais trop peu exploité jusque-là pour en faire un atout.

– Le tir extérieur encore en développement. À 24,3 % en championnat, et 29,4 % en Eurocup, le tir à 3-points de Noa Essengue n’est pas son atout majeur. Il n’hésite pas à tenter sa chance et à écarter le jeu. Mais il y a encore du travail sur son geste, en particulier sur le bas de son corps. Le Français semble en être bien conscient puisqu’il a déjà commencé à changer sa mécanique en deuxième partie de saison, avec de premiers retours positifs (33,3 % en playoffs sur un échantillon limité).

Comparaison

Le potentiel de Noa Essengue est immense, avec un plafond assez haut, surtout s’il est drafté par une équipe patiente. Son morphotype pas si éloigné de certains joueurs qualifiés de « freak » dernièrement et ses qualités en défense peuvent en faire un « role player » intéressant comme Al-Farouq Aminu a minima. S’il parvient à travailler son tir et un peu de bagage offensif, un profil à la Pascal Siakam, qui s’est poli avec le temps, serait le scénario idéal.

Pronostic

En sortie de Top 10, possiblement parmi les premiers choix après la Lottery.