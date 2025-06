Noa Essengue : « Je m’entraîne pour défendre sur les cinq postes »

À l’approche de la Draft 2025, plusieurs prospects ont eu l’occasion de passer devant la presse à quelques semaines du grand jour. Ce lundi, ce fut au tour de Noa Essengue, qui sort d’un gros match (22 points, 14 rebonds) face à Wurtzbourg pour prendre l’avantage en demi-finale du championnat allemand avec son club d’Ulm.

C’est toutefois sa polyvalence défensive qui est évoquée en premier par les scouts américains. « Je m’entraîne pour pouvoir défendre sur les cinq postes. Je travaille également ma condition physique pour être prêt à encaisser le jeu en NBA. Et je dois travailler davantage sur mon dribble et ma régularité » confirme-t-il.

Pas de modèle particulier

Si le physique du Français semble, pour le moment, assez frêle (2m08 pour 87 kgs) pour pouvoir contenir les gros intérieurs de NBA, il devrait pouvoir tenir sur les autres postes dès son arrivée dans la Grande Ligue.

« Je n’ai pas de modèle en particulier », avoue Noa Essengue. « J’ai beaucoup regardé Paul George et LeBron James parce que ce sont des joueurs qui peuvent tout faire, mais je veux être moi-même. Néanmoins, je vois que je suis comparé avec Nicolas Batum, c’est un honneur pour moi d’être comparé à un joueur comme lui. »

Depuis son arrivée en Allemagne, Noa Essengue a montré qu’il pouvait intercepter des ballons dans les mains de ses adversaires, bien contrer, mais aussi couper des lignes de passe. Des qualités qui rappellent effectivement Nicolas Batum sauf que le jeune joueur de 19 ans n’a pas (encore ?) la qualité de tir de son ainé. L’ailier d’Ulm ne tire ainsi qu’à 26% à 3-points cette saison en prenant quasiment deux tirs de loin par match.

Une cote qui ne cesse de grimper

Logiquement et sans surprise, Noa Essengue n’a pas dit s’il souhaitait être sélectionné par une équipe en particulier, mais il a tout de même précisé qu’il voulait être dans un environnement compétitif.

« Quand on joue au basket, on cherche forcément à être compétitif, mais j’ai envie de jouer aussi. Donc l’idéal serait que j’atterrisse dans un endroit où mon équipe est compétitive et où je peux avoir du temps de jeu. »

Étant donné ses performances lors des playoffs allemands, où il est la première option offensive d’Ulm, qui a sorti l’Alba Berlin, une équipe d’Euroleague, sa cote ne cesse de grimper, ESPN et Jonathan Wasserman plaçant le Français dans le Top 10 de la prochaine cuvée. Rendez-vous donc le 25 juin prochain pour voir si ce sera le cas…