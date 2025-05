Draft : Nolan Traoré chute encore, Noa Essengue vers le Top 10 ?

Ce n’est pas exactement une « Mock Draft », comme nous vous proposions une première mouture il y a deux semaines. Mais ESPN a mis à jour vendredi son « Big Board », classement officieux des meilleurs prospects de la prochaine promotion. Et il fait la part belle au basket français.

Si le Top 5 Cooper Flagg – Dylan Harper – Ace Bailey – VJ Edgecombe – Tre Johnson est inchangé, plusieurs Tricolores progressent après le « Draft Combine » et avec les différents retraits de certains joueurs NCAA.

Ainsi, Maxime Raynaud est tout simplement la meilleure progression du journaliste spécialisé Jonathan Givony avec 11 rangs glanés depuis le 24 avril, après la « March Madness ». Le pivot de Stanford, que nous classions 28e de notre Mock Draft vers les Celtics, se place à la 24e place de ce « Big Board ».

ESPN le qualifie de « plus grand vainqueur du Combine, avec une excellente prestation en 5-contre-5 qui a aidé à le propulser vers le premier tour« . Très bon cette saison avec le Cardinal, où il a enchaîné les double-double, Maxime Raynaud pourrait rendre bien des services avec ses 2m14 et la qualité de son tir.

Noa Essengue « a passé la vitesse supérieure »

Autre Français très bien placé chez ESPN, Noa Essengue monte, lui, de cinq places et s’immisce jusque dans le Top 10 ! Le joueur d’Ulm en Allemagne passe de la 14e à la 9e place, grâce notamment à ses bonnes prestations durant les playoffs du championnat allemand. Ulm a sweepé l’Alba Berlin, pourtant pensionnaire d’Euroleague, en quarts de finale (3-0) avec 13 points, 5.7 rebonds, 3.3 passes et 1.3 interception de Noa Essengue.

« Il a passé la vitesse supérieure par sa productivité et son intensité ces derniers mois » note ESPN. « Sa jeunesse, ses qualités, ses instincts des deux côtés du terrain et sa progression rapide suggèrent un plafond haut qui pourrait conduire à une progression significative lors de la Draft. »

Ils sont au total cinq joueurs Français dans le Top 30 et un possible premier tour, avec le pivot Joan Beringer (Cedevita Olimpija, 15e), Nolan Traoré qui ne cesse de glisser (Saint-Quentin, 25e) et Noah Penda (Le Mans, 28e). Un autre Tricolore se glisse dans le Top 100, le Choletais Mohamed Diawara (86e), mais dont une Draft cette année semble à l’heure actuelle assez improbable.

À noter d’ailleurs qu’il n’y a pas que chez nos confrères d’ESPN que Maxime Raynaud et Noa Essengue grimpent dans les prévisions. La dernière « Mock Draft » de Yahoo! Sports publiée vendredi envoie ainsi Noa Essengue chez les Nets avec le 8e choix, et Maxime Raynaud chez les Pacers avec le 23e choix.