Plusieurs prospects se retirent de la Draft avant la deadline

Draft – Plusieurs joueurs pouvant espérer une place au 1er tour dès cette année ont finalement retiré leur nom pour rester en NCAA.

Le paysage NCAA ne cesse d’être bouleversé par le NIL, l’accord qui permet aux athlètes d’être rémunérés pour leur image. Et la Draft NBA commence à en voir les premiers effets. Alors que les joueurs universitaires avaient jusqu’à mercredi 23h59 pour maintenir ou non leur nom pour la cuvée 2025, de nouveaux joueurs ont choisi in extremis de poursuivre en NCAA, malgré une chance réelle d’être retenus au premier tour.

C’est principalement le cas de Yaxel Lendeborg, impressionnant cette saison avec Colorado State, et qui a annoncé son transfert vers la fac de Michigan malgré l’intérêt de plusieurs franchises. Lendeborg, classé 25e de notre première mock draft post-Draft combine, devrait toucher jusqu’à trois millions de dollars pour sa saison avec les Wolverines annonce CBS Sports. Soit le salaire que recevait cette année le 18e choix de la dernière Draft, Tristan Da Silva avec le Magic… Tout en permettant à Lendeborg de continuer à faire grimper sa cote.

Labaron Philon et Tahaad Pettiford espèrent bondir en 2026

C’est aussi le calcul de Tahaad Pettiford, le meneur de poche d’Auburn, qui a annoncé revenir avec les Tigers pour son année sophomore alors qu’il était évalué entre la fin du premier tour et le début du deuxième tour selon les différentes prévisions. Pettiford s’était pourtant montré à son avantage durant le Draft Combine, avec notamment un match à 23 points et 8 passes, après avoir participé au Final Four NCAA cette saison.

« J’étais heureux de passer par ce processus, d’avoir le retour d’équipes NBA » a-t-il expliqué à ESPN, alors qu’il devrait être le leader de sa fac la saison prochaine, qui va perdre de nombreux joueurs majeurs comme Johni Broome. « Revenir à Auburn est une meilleure situation pour moi. Je me vois être un choix de draft plus haut l’année prochaine. Ce n’était pas sûr à 100 % cette année, donc je ne voulais pas tenter ma chance.«

Autre meneur de talent mais plus limité par son gabarit, Labaron Philon (28e de notre mock draft) va lui aussi passer un an de plus à l’université, et rester à Alabama à la surprise générale. Philon avait pourtant annoncé fermer la porte à un retour en NCAA quelques jours plus tôt, avant de se raviser. La pile électrique du Crimson Tide devrait être un des joueurs à suivre la saison prochaine, et pourrait grimper dans la hiérarchie de la Draft 2026, évoquée comme très dense à son sommet, moins pour la suite du premier tour.

Parmi les autres noms importants de cette « deadline » pour la Draft, Alex Condon a annoncé revenir chez le champion Florida où il pourrait lui aussi cimenter sa place pour la promotion 2026 avec un rôle plus important à la rentrée. Cedric Coward a pour sa part confirmé son statut d’un des grands gagnants des dernières semaines, en maintenant son nom à la Draft, alors qu’il avait déjà annoncé son transfert de Washington State vers Duke. Il sera l’un des joueurs les plus intrigants d’ici au 25 juin prochain, date du premier tour.