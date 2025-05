Maxime Raynaud, le grand gagnant du Draft Combine ?

Dans le processus qui précède la Draft, il y a des moments clés à ne pas rater pour les prospects, surtout ceux qui ne sont pas vus comme des « lottery picks » et qui espèrent assurer une place au premier tour.

Le Draft Combine fait partie de ces moments importants, et Maxime Raynaud en avait bien conscience.

Le Français (2m14, 22 ans) a ainsi affiché toutes ses qualités lors des exercices physiques et de tir, mais également lors du « scrimmage » de Chicago, en compilant 20 points, 9 rebonds et 3 passes décisives pour ce que Jonathan Givony, le « Monsieur Draft » d’ESPN, a qualifié de « performance ayant eu le plus d’impact ». C’est-à-dire celle qui a le plus marqué les esprits chez les scouts et dirigeants de NBA.

Résultat ? Le pivot de Stanford intègre le Top 30 du dernier « Big Board » d’ESPN, en bondissant carrément à la 24e place (Oklahoma City) !

Il accompagne Joan Beringer, annoncé 13e chez les Hawks, Noa Essengue, placé à 15e place chez le Thunder, Nolan Traoré qui chute de son côté à la 20e au Heat alors que Noah Penda est lui annoncé 28e chez les Celtics pour former un groupe de cinq joueurs Français désormais annoncés au premier tour de la cuvée.