Maxime Raynaud fait ses adieux à la NCAA après quatre ans à Stanford

Stanford n’ayant pas été sélectionné pour la « March Madness », le Cardinal ne disputait donc que le NIT, la « consolante » de la NCAA, et l’aventure s’est arrêtée au deuxième tour pour Maxime Raynaud et sa troupe.

À domicile, le Français a compilé son habituel double-double (22 points à 8/18 au tir dont 4/8 à 3-points, 10 rebonds et 4 contres en 33 minutes) mais ce sont bien Kent State et Jalen Sullinger (34 points) qui s’imposent pour passer au tour suivant (75-77). Après quatre saisons, c’est bien la fin de l’aventure en NCAA pour Maxime Raynaud.

L’ancien camarade de Victor Wembanyama à Nanterre va désormais se concentrer sur la Draft 2025, alors qu’il est annoncé au début du deuxième tour par les spécialistes comme Jonathan Givony, d’ESPN.

« Pour moi, il s’agissait de rester pendant quatre ans, en arrivant sans vraiment parler anglais, sans vraiment savoir où j’allais. Mais j’ai trouvé des mentors, des frères, une famille. Je n’imaginais pas toutes les transformations, avec le changement de coach (l’été dernier, qui lui a un temps donné l’envie de changer de faculté) et beaucoup de nouveaux venus mais j’ai dit aux gars dans le vestiaire que je ne pouvais pas être plus heureux, même si c’est terminé, parce que le programme est entre de bonnes mains ».

« Tout le monde peut être fier du travail accompli. Mais le plus important, c’est qu’il y a eu un changement de mentalité. Cette équipe était plus dure, plus orienté défensivement que par le passé »

Avec Kyle Smith aux commandes de l’équipe, Maxime Raynaud sait que Stanford va dans la bonne direction.

« Peu importe ce qui arrive l’an prochain, je ne suis pas inquiet. Je suis heureux que, contrairement à mon premier match à Stanford, le public se soit un peu emballé. Je trouve qu’on a changé les choses. Ça a été un voyage incroyable. La balle doit s’arrêter de rebondir mais ça a été une bénédiction. Ça a fait de moi une personne meilleure, un coéquipier meilleur j’espère également, et je suis heureux d’avoir pu le faire avec ces gars ».

Auteur d’une saison en double-double (20.1 points et 10.6 rebonds de moyenne), le Français quitte donc Stanford en étant devenu le septième meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe (1 623 points). Surtout, en étant compétitif (11 victoires – 9 défaites) pour sa première année dans la redoutable conférence ACC (Duke, Clemson, Louisville, North Carolina, Wake Forest…), Stanford a montré qu’il ne fallait pas prendre le Cardinal à la légère.

