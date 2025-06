Le nouvel accord collectif toujours en négociations entre la WNBA et ses joueuses

Depuis octobre 2024, le syndicat des joueuses de la WNBA (WNBPA) a décidé de se retirer de l’actuel accord collectif pour en négocier un nouveau s’appuyant, sur l’explosion médiatique et financière enregistrée par la ligue féminine ces dernières années.

Une situation particulière qui laissait un an, soit jusqu’au 31 octobre 2025, à la WNBA et au WNBPA pour se mettre d’accord sur une nouvelle convention collective.

“C’est un moment historique pour la WNBA”, rappelait la joueuse des Valkyries Tiffany Hayes après le succès des Valkyries sur le Sun, ce dimanche. “Avec la Ligue qui ne cesse de grandir, il est temps d’avoir un CBA qui reflète nos valeurs. Nous nous battons pour une répartition équitable des recettes de la WNBA. C’est un business, on ne se bat pas pour quelque chose d’irraisonnable.”

L’augmentation des salaires, le nerf de la guerre

Au centre des négociations, il y a, bien sûr, une revalorisation du salaire des joueuses. L’actuel accord collectif a été mis en place avant la saison 2020. Depuis, la WNBA a connu une explosion médiatique, notamment en 2024 où ses audiences ont doublé, sur tous ses canaux de diffusion (ESPN, ABC, CBS, ION et NBA TV) tandis que les revenus publicitaires ont augmenté de 18% par rapport à 2023 et de 65% par rapport à 2022.

Une situation qui accentue drastiquement les revenus de la Ligue sans pour autant que les salaires des joueuses n’aient été revus à la hausse.

“Nous avons des femmes dans cette ligue qui savent comment les affaires fonctionnent”, souligne la joueuse du Storm Nneka Ogwumike. “On sait d’où la WNBA vient et dans quelle direction elle se dirige. Nous voulons représenter nos valeurs comme on peut le faire sur le terrain, et cela passe par nos contrats, nos salles d’entraînement et les ressources qui nous sont données.”

Justement, en parlant des ressources, la revalorisation salariale n’est pas la seule question entourant ce futur CBA, car il y a aussi celle des effectifs. Actuellement, une équipe de WNBA ne peut accueillir que 12 joueuses. Un nombre limité par rapport à tous les talents qui gravitent autour de la Grande Ligue féminine, mais qui pose de sérieux problèmes si les blessures s’accumulent. Une situation vécue par le Indiana Fever en début de saison contraint de signer Aari McDonald presque dans l’urgence pour pallier les blessures de Sophie Cunningham, Sydney Colson et Caitlin Clark.

“J’espère sincèrement que nous pourrons recruter plus de joueuses”, confie l’entraîneuse des Valkyries, Natalie Nakase. “Il y a tellement de joueuses qui méritent de jouer dans cette Ligue. Cela ne pourrait qu’apporter du positif pour nous, surtout en cas de blessures. Je pense qu’avoir seulement 12 joueuses dans son effectif, c’est insuffisant aujourd’hui.”

La menace du “lockout” plane toujours sur la WNBA

La WNBA et la WNBPA n’ont plus que quatre mois pour se mettre d’accord sur une nouvelle convention collective. Si aucun terrain d’entente n’est trouvé d’ici là, les joueuses pourraient bien arrêter de jouer et passer dans une situation de “lockout” comme cela a pu être le cas en NBA, en 2011. Une menace qui plane sur la Ligue féminine depuis octobre 2024 et que les joueuses pourraient mettre à exécution si elles n’obtiennent pas ce qu’elles veulent, comme l’ont rappelé DiJonai Carrington des Wings et Angel Reese sur le podcast de la joueuse du Sky.

Un son de cloche également relayé par Napheesa Collier du Lynx : “Nous n’avons jamais eu autant de pouvoirs dans les négociations et nous souhaitons bien nous en servir à notre avantage. L’heure du changement est venue.”

Toutefois, le syndicat des joueuses et la WNBA par l’intermédiaire de sa “commissioner”, Cathy Engelbert ont déclaré que les négociations avançaient dans le bon sens.

“Tout le monde veut aller dans la même direction, nous avons juste une méthode différente pour y parvenir”, conclut Nneka Ogwumike. “Nous avons vu beaucoup d’évolution dernièrement et nous voulons que ça se répercute sur la manière dont nous sommes payées pour continuer de vous offrir des matchs de haut niveau chaque soir.”