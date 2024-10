Comme il en avait la possibilité, le syndicat des joueuses de la WNBA vient d’annoncer son retrait de l’actuel « CBA », la convention collective de la ligue féminine. En décidant d’exercer leur droit de renégocier l’actuelle convention (qui court jusqu’à 2027), les joueuses prennent le risque qu’aucun accord ne soit trouvé avec la direction de la ligue. Les deux parties ont désormais jusqu’à octobre 2025 pour conclure un nouvel accord.

Si aucun terrain d’entente n’est trouvé d’ici un an, on entrerait alors dans une phase de « lockout« , comme la NBA en a connu plusieurs depuis 1995.

Plus d’équité

Après l’immense succès sportif et médiatique de cette saison, le syndicat des joueuses (WNBPA) souhaite une meilleure redistribution des recettes actuelles de la ligue, et surtout de meilleurs salaires pour les joueuses. D’autant que la WNBA vient de conclure un accord télévisé historique de 2.2 milliards de dollars sur 11 ans avec Disney (ESPN/ABC), Amazon Prime et la NBC.

Au-delà d’une meilleure redistribution financière, la présidente du syndicat et star du Storm, Nneka Ogwumike, réclame une amélioration des conditions de travail, et de la partie sociale de l’accord : « Notre retrait n’est pas seulement dû aux salaires. C’est aussi pour réclamer le partage juste d’un business que l’on a construit, de meilleures conditions de travail et sécuriser les générations futures grâce aux bénéfices d’aujourd’hui. Nous ne demandons pas seulement un nouveau CBA qui reflète nos valeurs, nous l’exigeons parce que nous l’avons mérité« .

L’union des joueuses revendique également de meilleures prestations de retraites ou encore de garde d’enfants.

Des discussions en bonne voie

Ces revendications ne datent pas d’hier, et Kelsey Plum (première vice-présidente du syndicat) indique vouloir plus de lisibilité pour la prochaine convention : « Notre revendication n’est pas soudaine, elle résulte de plusieurs années de lutte. Nous avons joué un rôle clé dans la croissance de la ligue et nous demandons aujourd’hui plus de transparence dans un business que nous avons aidé à construire« .

Réceptive, la « commissioner » de la WNBA Cathy Engelbert a quant à elle exprimé son optimisme : « Après une saison 2024 historique, nous sommes impatients de pouvoir travailler avec les joueuses et le WNBPA sur un nouveau CBA plus juste et qui pose les bases d’une croissance et d’un succès à venir« . La tout juste championne Breanna Stewart a quant à elle indiqué que les discussions étaient effectivement en bonne voie. La menace d’un « lockout » semble malgré tout peu probable vu les discussions actuelles entre les deux parties, qui se veulent constructives.