Droits TV : un accord à plus de 2 milliards de dollars pour la WNBA ?

Le jackpot pour la WNBA aussi. Selon The Athletic, le championnat féminin devrait toucher environ 2,2 milliards de dollars sur les 11 prochaines années, soit une moyenne de 200 millions de dollars par an, en contrat TV. Avec la possibilité de gagner davantage sur cette période.

La NBA a négocié les nouveaux contrats de la WNBA lors des pourparlers sur les droits qui viennent de s’achever, au cours desquels elle est parvenue à un accord avec Disney, NBC et Amazon sur un ensemble de contrats d’une durée de 11 ans et d’une valeur d’environ 76 milliards de dollars.

Le média américain rappelle que les contrats télévisuels actuels de la WNBA, d’une valeur d’environ 50 millions de dollars par an, devraient expirer après la saison 2025, avec Disney, Ion, CBS et Amazon comme partenaires.

Les nouveaux droits pourraient ainsi être jusqu’à six fois plus élevés que les droits actuels de la ligue, étant donné que les nouveaux accords laissent à la WNBA la possibilité d’attirer de nouveaux partenaires.

La ligue prévoit de vendre deux autres lots de droits en plus de ceux pour lesquels elle a déjà conclu des accords, et projette d’engranger 60 millions de dollars supplémentaires par an au total grâce à ces accords additionnels.

La NBA en première ligne

En marge de ces nouveaux contrats se pose la question du niveau de dépendance de l’entité féminine envers la NBA. Cette dernière, qui détient la WNBA à 60%, s’est chargée de négocier pour les deux structures. Avec deux dynamiques médiatiques positives, mais aussi deux réalités et potentiels économiques différents.

« Même si l’argent est moindre, je préférerais avoir de l’argent indépendant, parce qu’alors vous avez un vrai business. Si une société de médias dit que nous évaluons la WNBA à tant, c’est la valeur réelle des droits de la WNBA. Sinon, c’est comme acheter des followers sur les réseaux sociaux : une valeur perçue, mais pas réelle », jugeait par exemple David Samson, ancien président des Miami Marlins (MLB).

Lors d’interviews menées par le Washington Post, plusieurs dirigeants de la WNBA déclaraient ne pas partager ces préoccupations. Peu importe la manière, en somme, du moment que l’argent arrive. Et cet argent va arriver.

« C’est un énorme avantage pour nous d’aller sur le marché avec la NBA », écartait ainsi la patronne du championnat, Cathy Engelbert, dont les audiences, boostées notamment par l’arrivée du phénomène Caitlin Clark, atteignent des niveaux jamais connus jusqu’ici.

Car Adam Silver peut vendre le tandem NBA/WNBA aux chaînes, avec donc des matchs à diffuser pendant toute l’année.