Une audience historique pour le premier match de Caitlin Clark en WNBA

Partout où Caitlin Clark passe, les audiences cartonnent. C’était le cas lors de son aventure dans le tournoi NCAA, où chaque match disputé par Iowa State avait établi un nouveau record avant d’être battu au tour suivant. La finale remportée par South Carolina avait même été suivie par une moyenne de 18.7 millions de téléspectateurs.

Même chose en WNBA avec d’abord le record d’audience pour une Draft : 2.45 millions de téléspectateurs avaient ainsi vu l’Indiana Fever choisir Caitlin Clark en première position. Puis, sans surprise, son premier match officiel face au Connecticut Sun a fait un carton : 2.13 millions d’Américains devant leur écran.

C’est le meilleur score de la ligue féminine depuis 23 ans et la meilleure audience depuis une opposition entre les Los Angeles Sparks et les Houston Comets en 2001, qui avait réuni 2.45 millions de téléspectateurs.

Devant les playoffs NHL

Pour ESPN, c’est en revanche un record absolu pour une rencontre de la ligue féminine. L’ancien record datait de 2004 avec les débuts de Diana Taurasi (1.43 million de téléspectateurs).

Tous sports confondus, la rencontre entre Indiana et Connecticut se classe à la troisième place, mardi soir aux Etats-Unis, derrière les deux demi-finales de conférence NBA, Knicks-Pacers et Nuggets-Timberwolves, mais devant la rencontre de playoffs en NHL entre les Bruins et les Panthers.

Quant au record absolu pour une rencontre WNBA, il date de 1997 avec 5.04 millions de téléspectateurs de moyenne qui avaient suivi la première rencontre de l’histoire de la ligue féminine entre le Liberty et les Sparks.