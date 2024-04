La finale NCAA féminine pulvérise les records d’audience !

La « March Madness » n’avait jamais aussi bien porté son nom. Dimanche soir, alors que la finale universitaire féminine entre South Carolina et Iowa battait son plein, le grand public et les réseaux avec se sont enflammés pour cette rencontre et la nouvelle performance (insuffisante) de Caitlin Clark. Même LeBron James était derrière son écran et a apprécié le show en partageant son admiration pour l’extraordinaire shooteuse d’Iowa.

En terme d’audience, on s’attendait à un carton au regard des chiffres précédents, notamment de la demi-finale qui a enregistré une pointe à 16 millions de téléspectateurs. À l’arrivée, la finale NCAA de 2024 restera dans les annales comme la rencontre de basket universitaire américain la plus regardée de l’histoire chez les femmes !

Un record pour un match de basket depuis 2019 !

Avec 18.7 millions de téléspectateurs recensés sur ABC et ESPN, la finale entre Iowa et South Carolina a donc dépassé toutes les attentes. Aucune rencontre de basket, filles et garçons confondus, universitaires ou professionnels, n’a ainsi enregistré un tel score depuis 2019 ! C’est par ailleurs un bond de 89% par rapport à la finale NCAA féminine de 2023 et de 285% par rapport à celle de 2022.

Le chiffre le plus impressionnant concerne sans doute le pic atteint ce dimanche au cours de la finale. Alors qu’on attendait une pointe autour des 20 millions de téléspectateurs, ce sont finalement 24 millions de téléspectateurs qui se sont retrouvés simultanément derrière leurs écrans !

Il s’agit donc de la deuxième meilleure audience de l’histoire pour une compétition collective féminine, derrière les 26.7 millions de téléspectateurs qui avaient regardé les Etats-Unis gagner la Coupe du monde de football en 2015.