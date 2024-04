La rencontre Iowa – Connecticut a explosé les records d’audience !

Les rencontres de la « March Madness » féminine, et plus précisément celles avec Caitlin Clark et Iowa enchaînent les gros scores d’audience, et vendredi soir, la demi-finale face à Connecticut a affiché des scores historiques. Et le terme n’est pas galvaudé puisque la victoire (controversée) des coéquipières de Clark a été suivie par… 14.2 millions de téléspectateurs, avec une pointe à 17 millions !

C’est un record pour un match universitaire féminin, et l’ancien record datait de lundi avec la victoire d’Iowa face à LSU avec 12.3 millions d’Américains devant leur petit écran, et une pointe à 16 millions.

Ni la NBA, ni le baseball ne font mieux !

Pour se donner une idée du score exceptionnel réalisé par cette rencontre, il faut savoir qu’aujourd’hui, seule la NFL réalise de telles audiences dans le sport américain. Ainsi, aucune manche des World Series, ni aucun match des Finals NBA n’a atteint une telle moyenne la saison passée. Ni même les 500 Miles de Daytona depuis 2013.

Ce dimanche soir, la finale entre Iowa et South Carolina pourrait déjà enterrer ce record puisqu’on évoque une pointe à 20 millions de téléspectateurs !