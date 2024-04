Dans la confusion, Caitlin Clark et Iowa rejoignent South Carolina en finale NCAA

Se qualifier pour la finale NCAA n’allait pas être facile pour Caitlin Clark et Iowa et cette demi-finale face à Connecticut a confirmé les prédictions. La meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA a connu une première mi-temps ratée avec 6 points à 3/11 au shoot et aucun panier primé inscrit malgré ses six tentatives. Forcément, les Hawkeyes étaient dans le dur à la pause (32-26).

Puis, l’attaque a retrouvé de l’efficacité, avec 25 points en troisième quart-temps et un quatrième acte très disputé, qui va tomber du côté d’Iowa sur une décision très litigieuse, et qui n’a pas fini de faire jaser.

Iowa s’en sort sur une faute offensive (très sévère) d’Aaliyah Edwards provoquée par Gabbie Marshall (71-69). C’est un écran, comme on en voit des dizaines à chaque match, qui va décider du sort du match… Caitlin Clark termine finalement avec 21 points, 9 rebonds et 7 passes, mais pour la seconde fois de la saison seulement, elle n’est pas la meilleure marqueuse de son équipe, puisque c’est Hannah Stuelke (23 points) qui la devance.

Avant de rejoindre la WNBA cet été, Caitlin Clark peut donc finir sa carrière universitaire sur la plus belle note : un titre, qu’elle n’avait pas remporté en 2023, battue par Angel Reese et LSU en finale.

La saison parfaite de South Carolina ?

Pour décrocher le Graal, il faudra passer sur South Carolina, qui continue son parcours parfait depuis le début de la saison. Les joueuses de Dawn Staley ont profité de leur domination à l’intérieur pour écraser North Carolina State. Même l’alerte au genou de Kamilla Cardoso (22 points, 11 rebonds) n’a pas freiné les choses.

Cette dernière inscrit 12 des 14 premiers points de son équipe en deuxième quart-temps avant de rejoindre les vestiaires à cause d’un souci au genou gauche. North Carolina State avait trop de faiblesses à l’intérieur pour résister, notamment à Ashlyn Watkins qui gobe 20 rebonds.

Avec un 16-5 pour entamer la seconde période, South Carolina a fait l’essentiel avant de s’imposer largement (78-59) et de rejoindre la finale.

Encore une victoire, la dernière et la plus belle, et l’université terminera la saison sans avoir perdu le moindre match. Seule neuf équipes féminines ont réalisé cela, la dernière en 2016 avec Breanna Stewart et Connecticut.