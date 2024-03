En dépassant Pete Maravich, Caitlin Clark s’empare du record de points en NCAA

Seule au sommet. Caitlin Clark a écrit une nouvelle ligne de sa saison historique en s’emparant du record de points de l’histoire de la NCAA (en première division), hommes et femmes confondus. Lors du match de son université d’Iowa contre Ohio State, la meneuse de jeu a ainsi dépassé l’ancienne légende Pete Maravich, et la barre des 3 667 points inscrits par « Pistol Pete » avec LSU entre 1967 et 1970.

Caitlin Clark n’a toutefois pas, cette fois, marqué ce record d’un tir venu d’ailleurs. La (très) probable numéro un de la future Draft WNBA a marqué son 18e point de la soirée sur un lancer-franc à 0,3 seconde de la fin du deuxième quart-temps, suite à une faute technique sifflée contre les Buckeyes.

Elle était déjà devenue le 15 février dernier la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA, dépassant Kelsey Plum, puis avait battu en début de semaine le record historique de points inscrits par une joueuse au niveau universitaire, détenu par Lynette Woodard, qui avait joué à la fin des années 70 pour UCLA avant que le basket universitaire féminin ne soit sous l’égide de la NCAA.

Ce nouveau record lui a en tout cas valu les félicitations de LeBron James en personne, sur les réseaux sociaux.

CONGRATS @CaitlinClark22 on becoming the All-Time leading scorer!! . — LeBron James (@KingJames) March 3, 2024

La superstar d’Iowa ne s’est pas arrêtée en si bon chemin dans ce match entre les deux meilleures équipes de la conférence Big Ten. Si Caitlin Clark a été plutôt maladroite (10/26 au tir, 6/17 à 3-points), son agressivité offensive a fait plier Ohio State, tête de série numéro deux du pays. La meneuse de jeu a terminé avec 35 points, 9 passes décisives, 6 rebonds, et 3 interceptions. Iowa s’est imposé 93-83.

Caitlin Clark a par ailleurs disputé son dernier match ce dimanche devant son public d’Iowa, pour l’ultime rencontre de saison régulière avant le début de la phase finale de la saison universitaire.